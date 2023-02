Zaytsev: "Lube sulla strada giusta Non sono vecchio come dicono"

Domenica è stato il top scorer dei campioni d’Italia con 20 punti e chiacchierando con lui, Ivan Zaytsev, ci avviciniamo al recupero di sabato sera che vedrà la Lube di scena a Siena. Con soli altri due turni rimasti per concludere la regular season, Civitanova gioca per blindare il 4° posto (andrebbe a +4 sul duo Verona-Piacenza), ma al contempo l’Emma Villas Aubay scenderà in campo per restare in SuperLega dato che è ultima in classifica.

Zaytsev, ricordando che ne aveva fatti 21 all’andata, primato personale in questo campionato, viene da pensare…ha proprio un conto in sospeso con Piacenza?

"No, semmai ho un conto in sospeso con tutti, semplicemente odio perdere e cerco di dare il mio contributo. Sicuramente era una gara sentita e ci tenevo a far bene contro tanti ex amici-compagni".

E Simon non l’ha presa particolarmente bene.

"Robert è così, quando perde si arrabbia molto, diciamo che in questi casi è meglio stargli lontano".

Non è che voleva dimostrare qualcosa a Romanò e al ct De Giorgi (presente all’Eurosuole Forum) dopo l’esclusione dai Mondiali?

"Non sapevo ci fosse Fefè, l’ho intravisto durante la partita e non ho niente di personale con Yuri. Cerco solo di giocare bene e di far vedere che non sono vecchio come qualcuno mi definisce. Anzi, mi sento meglio rispetto alla scorsa stagione".

Lo speaker Domizi la chiama Ivano: le piace o no?

"Ma sì, poi Fabio è un amico e mi fido ciecamente quando fa lo speaker alle partite".

Domenica per la prima volta in questo girone di ritorno avete avuto la meglio su una big: questa vittoria può lanciarvi in vista degli imminenti playoff?

"È stata importante anche perché in campionato non ci era mai riuscito di recuperare e ribaltare sotto di 2 parziali. È il segno che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ma siamo solo all’inizio della strada".

Nel fine settimana è stato fatto un record, mai 5 gare su 6 erano tutte terminate al tie-break. La conferma che il campionato è equilibrato e che nel finale le sfide sono tutte più tirate?

"Questa SuperLega è bellissima e di sicuro a ridosso dei playoff le partite sono più importanti, i punti pesano maggiormente".

A proposito di punti, sabato alle 20 giocherete a Siena contro la squadra ultima in classifica e che gioca per evitare di retrocedere.

"Queste partite sono difficili perché affronti un animale ferito e l’animale ferito può reagire con più energia".

Ma è un problema il fatto che la temperatura del PalaEstra sia bassa?

"È più freddo rispetto ad altri palazzetti ma questa cosa condiziona solo chi cerca alibi. Semmai bisogna stare attenti ad evitare infortuni. La Lega dovrebbe avere più riguardi su questa situazione, specie per Siena che ci si allena sempre".

In conclusione una previsione sulla Final Four di Coppa Italia: chi la vince domenica?

"Perugia, senza dubbio".

Andrea Scoppa