Zaytsev mattatore di giornata, Bottolo è al top: spaventoso

Zaytsev 7+: altra partita concreta per lo "zar" che sta giungendo alla fase clou con un rendimento brillante e costante. Per la terza volta di fila è il top scorer dei suoi, sarà diventato ancor più "desiderato" dal patron meneghino Fusaro. Ivan parte subito a raffica con 2 ace in avvio e un primo parziale da 7 punti, chiude a quota 15, il 46%, un solo attacco errato e 3 servizi vincenti.

Chinenyeze 6: l’ex è servito poco, appena 5 volte, ma va a segno in 4 occasioni. Aggiunge un muro.

Nikolov 5,5: l’unica non sufficienza. Attacca male, 27, disattento su una ricezione, il baby bulgaro non entra proprio in partita e vi esce dopo il primo set.

De Cecco 6,5: nel primo parziale, quando Civitanova è distratta e pasticciona, anche lui non va, addirittura fa un’alzata per Mergarejo. Poi però torna il solito robot e orchestra ad hoc i compagni.

Anzani 6+: stessi punti del collega Chinenyeze, ma gli diamo un po’ di più perché non fa errori, 44. Anche per lui un muro.

Yant 6,5: comincia a razzo con 6 punti, finisce con 8 attaccando solo 2 volte nei set seguenti. Cheto, anche perché De Cecco giustamente cavalca un Bottolo "on fire". Per Marlon comunque notevole 55% d’attacco e un ace. E’ il più cercato dal servizio ma risponde con efficacia.

Balaso 6,5: sabato non faticoso per il libero che sta sempre più diventando leader, in varie occasioni richiama ed incita i compagni.

Bottolo 7,5: già a Siena aveva fatto bene entrando dalla panchina e in settimana avevamo parlato con Blengini di questo suo ruolo da 7° uomo, oggi si è ripetuto con gli interessi. Prende il posto di Nikolov e fa 13 punti in due set col 62% e gran balzi. Impressiona anche a muro perché piazza ben 4 block, la metà di quelli di squadra. Mvp meritatissimo.

Garcia Fernandez, D’Amico e Gottardo ng.

Andrea Scoppa