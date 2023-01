Zaytsev: "Non abbiamo digerito il ko in Coppa"

Un pullman a due piani condurrà non pochi tifosi della Lube nel tempio del volley, l’impianto più affascinante, solitamente con più pubblico e storicamente quello che ha ospitato il maggior numero di incontri importanti. Sarà il primo di due big match del turno, perché domani il campionato riserva Trento-Piacenza (4°vs5° e ospiti che hanno cambiato allenatore) e attenzione pure all’interessante Verona-Perugia. Insomma una giornata che allungherà una classifica finora corta. Alla vigilia hanno parlato due "vecchietti" a lungo pilastri azzurri come Zaytsev (foto) e Rossini. Così lo "zar": "Non abbiamo digerito la sconfitta in Coppa con Milano, un passo falso che ha interrotto la striscia positiva. Alla ripresa dell’attività ho letto tanto dispiacere negli occhi dei ragazzi e voglia di rivalsa. Modena è in fase di ripresa, anche loro saranno arrabbiati dopo l’eliminazione. Sarà una sfida delicata e spettacolare tra squadre deluse e ferite. Le motivazioni potrebbero fare la differenza".

Queste invece le parole del libero: "C’è ancora un po’ di amarezza per la gara di Coppa con Trento perché potevamo farcela, adesso ripartiamo contro Civitanova. Noi cerchiamo di fare del servizio una delle nostre armi, loro puntano di più sul gioco e sulla difesa. Sono una squadra esperta e abituata a vincere, sarà una gara complicata".

Analizzando le statistiche, Modena spicca per ricezioni perfetteset dove è seconda in SuperLega e prevale di poco su Civitanova in aceset. La Lube è avanti di misura per attacchiset, muriset e pure per percentuale offensiva. All’andata (e c’è stato un precedente anche in semifinale di Supercoppa) i campioni d’Italia annichilirono i rivali in 73’ col 65% d’attacco, i gialloblù realizzarono appena 53 punti. Mvp fu De Cecco, top scorer un ottimo Zaytsev con 16 punti e Yant ne aggiunse 15.

an. sc.