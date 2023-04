Zaytsev: "Obbligati a ripeterci" Simoni: "Da migliorare la battuta"

Determinante in gara3 aiutando in ricezione, contribuendo a dare stabilità e serenità con la sua tecnica e la sua esperienza, Ivan Zaytsev ha parlato alla vigilia. "Domenica ho ricevuto la richiesta di supportare il gruppo anche in fase di ricezione, non è stato semplice, ma l’ho trovato stimolante. Sono molto contento per la prova corale. Prendere parte ai playoff è un sogno di ogni atleta, magari dover recuperare dallo 0-2 non è la migliore aspettativa, ma abbiamo conquistato il terzo round e, consapevoli del fatto di essere spalle al muro, non godremo troppo della vittoria di domenica perché siamo obbligati a ripeterci. A Verona non ci saranno mezze misure, vivremo una notte indimenticabile, bellissima in caso di successo, molto amara se non ci imporremo".

In casa WithU coach Stoytchev ha di nuovo lasciato i microfoni al vice Dario Simoni: "Abbiamo incontrato una squadra determinata che ha giocato come doveva. Hanno adottato un aggiustamento tattico, noi dovremo essere bravi a contrastarli. La qualità in attacco non è cambiata ma dovremo essere più incisivi in battuta. Ci aspetta un pubblico incredibile, sarà una spinta in più per i ragazzi".

an. sc.