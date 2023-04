Zaytsev poco lucido, Anzani fuori partita Yant e Nikolov reggono

ZAYTSEV 5,5. Nel secondo set mette a terra tre punti di fila, che fanno sperare in un recupoero della Lube, ma per lui non è serata. Forse un po’ appannato per l’impegno in ricezione, risulta poco lucido sia in battuta sia in attacco.

CHINENYEZE 5,5. Mai veramente efficace a muro, poco incisivo al servizio, il francese delude dopo un discreto avvio di match. Inevitabile la sostituzione nel terzo set.

NIKOLOV 6. Qualche attacco efficace nel terzo set, però non ha mostrato appieno le qualità di battitore. In ricezione pure non è stato all’altezza.

DE CECCO 5,5. Mostra una battuta tattica efficace, però in cabina di regia non mette quasi mai i suoi attaccanti in condizione di far male all’avversario. Anche la sua una gara sotto tono, pensando forse a quelle giocate migliori cui siamo abituati, pur in presenza di una ricezione imprecisa.

ANZANI 5. Veramente fuori partita, lui che è di solito è un trascinatore. Marginalmente incisivo in attacco, evanescente a muro.

YANT 6. Uno dei giocatori non andati alla deriva in questa brutta serata. Ha tirato giù diversi palloni e non si è smarrito dai nove metri, mettendo più in volte in difficoltà la ricezione avversaria.

BALASO 6. Gioca con grinta, ce la mette tutta, ma anche lui è mancato in alcune fasi difensive che sono nel suo repertorio.

GARCIA 6,5. Coach Blengini lo ha messo in campo per dare la svolta ed è sembrata la mossa giusta, perché il giocatore ha fatto bene in attacco e anche a muro, limitando un po’ Ishikawa. Peccato per il finale amaro.

DIAMANTINI 5,5. Riesce in qualche maniera a migliorare il rapporto muro-difesa, anche se in battuta sbaglia subito appena entrato, proprio in un momento importante della terza frazione.

BOTTOLO 5. Entra per fare la differenza al servizio, ma getta alle ortiche ogni occasione che il tecnico gli offre.

D’AMICO ng.