Zaytsev suona la carica: "Dettagli e testa fanno la differenza in finale"

Alla vigilia di gara3 hanno parlato due stelle, due veterani, nonché ex compagni alla Lube nello scudetto 2014 vinto contro Perugia, Ivan Zaytsev e Marko Podrascanin. "Le finali tricolore sono complicate – ha detto lo "zar", classe 1988 – e oggi l’Itas non ripeterà gli errori in battuta di giovedì. Saranno incisivi, noi dovremo essere bravi a reggere in ricezione per permettere alle manine di De Cecco di continuare a fare magie. Sarà basilare sfoderare battute pesanti. Le squadre si conoscono, i dettagli e il fattore mentale faranno la differenza. Dovremo schivare i cali di tensione che hanno segnato il terzo set nei precedenti match".

Così invece il "Potke", in biancorosso dal 2008 al 2016: "Le prime due partite – ha affermato il centrale classe 1987 – hanno dimostrato che le due squadre sanno esprimere una bella pallavolo e soprattutto sono molto vicine nel livello, anche nei singoli set. In gara3 si riparte quindi da zero a zero; è come se con questa sfida iniziasse una nuova serie, in cui serve vincere due incontri".

Sarà il confronto numero 93 in assoluto tra i due club, i più titolati in Italia nel nuovo millennio. E’ invece la terza volta contro in finale scudetto e finora ha sempre festeggiato la Lube.

Andrea Scoppa