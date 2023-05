Zaytsev va ko, Civitanova si scioglie L’Itas ha il match ball per il tricolore

Itas Trentino

3

cucine lube Civitanova

0

ITAS TRENTINO: Kaziyski 18, D’Heer 5, Michieletto 15, Sbertoli 1, Lavia 4, Podrascanin 10, Laurenzano (L), Nelli, Dzavoronok 4. N.E. Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Zaytsev, Chinenyeze 3, Nikolov 7, De Cecco, Anzani 4, Yant 9, Balaso (L), Garcia 9, D’Amico, Bottolo 4, Diamantini 1. N.E. Sottile, Gottardo, Ambrose. All. Blengini.

Arbitri: Simbari (Mi) e Goitre (To).

Parziali: 25-17 (23’), 25-20 (32’), 25-16 (24’).

Note: spettatori 4.000; Itas battute sbagliate 12, ace 8, muri 9, ricezione 63% (perfetta 28%), attacco 56%; Lube bs 12, ace 0, muri 2, 21% (5%), 42%.

di Andrea Scoppa

Alle pendici delle Dolomiti l’Itas si abbatte a valanga sulla Lube e gara3 diventa una Caporetto. Trento domina 3-0 in 79’, fa pesare il fattore campo e non subisce il possibile contraccolpo dell’occasione persa giovedì. Soprattutto si porta avanti 2-1 nella serie e venerdì all’Eurosuole Forum potrà giocare per scucire lo Scudetto dalle maglie di Civitanova. C’è una Lube con Zaytsev in ricezione e una Lube senza, questo ha detto la partita e hanno detto i playoff. Alla BLM Group Arena lo "zar" esce nel primo set per un problema alla spalla e con lui scompare la ricezione dei campioni d’Italia, bersagliati da avversari che sembravano cecchini. Troppi gli errori nel fondamentale, con De Cecco che ha corso stile fondista per arrivare sui palloni e l’attacco ne ha risentito, ma anche il servizio non ha mai risposto presente (zero ace).

Primo set. Trento scende in campo ancora priva di Lisinac bloccato dalla schiena, due attacchi infelici di Zaytsev, out e murato, scavano il break che diventerà 14-10. Sul 17-12 fuori l’opposto e dentro Garcia, ma subito un ace dell’ex Podrascanin su Balaso (che cerca di scansarsi), fa capire che il set non s’ha da prendere. Il neoentrato Dzavoronok blocca Garcia, 23-16, poi ace di Kaziyski su Nikolov. Il servizio lungo di Garcia chiude un brutto parziale.

Secondo set. Blengini interviene con i cambi, titolari Bottolo e Garcia. Kaziyski perfetto fin lì, attacca fuori e si becca il muro di Gabi che produce il +2 Lube. Il turno al servizio dell’eterno bulgaro riporta in parità Trento, mentre i campioni d’Italia peggiorano ancora in ricezione (4% perfetta). D’Heer fa 19-16 murando Garcia e due ace di fila di Lavia, il primo bello, il secondo fortunato, indirizzano il parziale: 21-16. Nel finale crolla Yant (416 nel set) che si becca il muro di Podrascanin per il 24-19, quindi attacca in curva.

Terzo set. L’assenza di Zaytsev ha messo in crisi la ricezione, l’Itas ne approfitta martellando Yant e Nikolov. In più non si registra ancora il primo ace... Una invasione produce il 12-7, un regalone di Yant in pipe (sostituito da Bottolo) e due punti di fila di Kaziyski portano al raddoppio: 16-8. Un punteggio che odora di disfatta. Lorenzetti inserisce Dzavoronok che si scalda subito e Kaziyski (alla fine Mvp) schiaccia il 23-15. Michieletto non perdona per il match ball, poi la battuta out di Bottolo manda i titoli di coda.