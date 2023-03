Zoldi: "Col Gallo abbiamo tutto per prendere punti"

Per ripartire dopo il 3-0 di Marina di Montemarciano occorre una sveglia e magari proprio il Gallo potrebbe darla, un po’ come avveniva nelle case contadine di un tempo. Per il Chiesanuova si avvicina il quint’ultimo turno nella prima stagione in Eccellenza, teoricamente l’impegno più difficile tra quelli che rimangono da giocare. Sì perché l’Atletico Gallo domenica sarà a Treia da terza forza del campionato, appena 4 punti meno dell’Atletico Ascoli capolista. Un avversario forte contro cui si cercherà comunque di prendere punti, sia per cancellare il Marina (che anticipa a domani a Villa San Filippo) sia per continuare la corsa salvezza. Il portiere classe 2002 Matthias Zoldi non ha timori ed anzi ha ancora il dente avvelenato per l’andata: "Quel 2-1 mi diede fastidio, fu un ko beffardo nel finale e su un’azione viziata da un fallo. Per me abbiamo tutte le carte in regola domenica per fare bene e prendere punti". Cosa è andato storto invece a Montemarciano? "Beh il 3-0 è punteggio esagerato, in fondo ci hanno segnato su due palle inattive. Purtroppo il gol annullatoci dopo l’1-0 ci ha mentalmente distrutto". Tanti i gol presi su calci da fermo (marcature a uomo), da estremo difensore che spiegazione dà? "Non lo so, altrimenti avremmo trovato la soluzione… È strano anche perché abbiamo giocatori con notevole fisicità, dovremmo prevalere in quelle situazioni in area".

Andrea Scoppa