Morta Camilla Di Pietro, stroncata da una malattia a 18 anni

Macerata, 7 ottobre 2023 – E' morta questa mattina, circondata dall'affetto dei suoi cari, Camilla Di Pietro, figlia di Stefano, noto commerciante del centro storico ed ex assessore comunale.

Una notizia che ha sconvolto la città, perché Camilla aveva solo 18 anni e per tanto tempo ha lottato con forza e determinazione contro il malattia che l'aveva colpita. Oltre al papà, lascia la mamma Giorgia, la sorella Agata e il fratello Tommaso. Studentessa al quinto anno del liceo "Giacomo Leopardi", Camilla non si è mai arresa alla malattia e, sostenuta dai genitori, aveva girato molti ospedali specializzati di tutta Italia per combattere quel "mostro" interno che l'aveva colpita.

Purtroppo da alcune settimane le sue condizioni si erano aggravate ulteriormente ed era tornata a casa dove questa mattina, intorno alle 9 si è spenta nell'abbraccio dei suoi familiari. Il funerale si terrà nella chiesa di San Giovanni. Camilla lascia anche i nonni Aldo e Giulia, storici commercianti di piazza Battisti e la zia Francesca. Alla famiglia le più sentite condoglianze della redazione del Carlino