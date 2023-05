Marche: nuova allerta meteo gialla per il 2 maggio

Ancona, 1 maggio 2023 – La Protezione Civile prolunga anche alla giornata di domani, martedì 2 maggio, l'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) nelle Marche: la perturbazione che interessa l'Italia porta precipitazioni sparse su gran parte del territorio nazionale.

L'area di bassa pressione, in movimento verso il Mar Tirreno meridionale, nelle prossime ore determinerà precipitazioni diffuse e persistenti soprattutto sull'Emilia-Romagna (dove per domani è stata emessa un’allerta arancione), ma il maltempo riguarderà anche altre regioni (l’allerta gialla per il 2 maggio vige anche in Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, sul Lazio meridionale e su parte di Basilicata, Puglia e Sicilia).

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso dunque un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Nelle Marche, martedì 2 maggio sono previste precipitazioni deboli diffuse, più insistenti lungo la fascia costiera.