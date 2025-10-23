Casa, quanto mi costi: crescono gli affitti

Il mercato immobiliare marchigiano viaggia a due velocità nel terzo trimestre del 2025. Una buona notizia per chi deve acquistare casa: rispetto agli stessi tre mesi del 2024, calano i prezzi di vendita degli immobili nelle Marche nel terzo trimestre del 2025 (-0,7%). I canoni di locazione salgono invece del 3%.

Attualmente, per comprare un’abitazione in regione servono mediamente 1.609 euro al metro quadrato, mentre per affittare servono, in media, 9,2 euro/mq.

È quanto emerge dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale marchigiano realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare.

Il Comune di Pesaro è il territorio più costoso nelle Marche per comprare casa: 2.235 euro/mq. La zona più economica è invece il Comune di Macerata, con circa 1.200 euro/mq medi.

La contrazione più corposa si manifesta in Provincia di Fermo (-9.9%), mentre il Comune di Ascoli Piceno fa registrare l’incremento più sostanzioso (+6,9%).

La disponibilità di case scende, tra gli altri, nel Comune di Ancona (-19,3%) e in quello di Ascoli Piceno (-18,2%), mentre sale, nel Comune di Urbino (+21%).

Il territorio in assoluto più caro in regione per affittare un immobile è la Provincia di Ascoli Piceno, dove vengono richiesti mediamente 11,1 euro/mq.

Il Comune di Pesaro segue con 10,4 euro/mq. Il più economico è, invece, il Comune di Ascoli Piceno, con 7,5 euro/mq medi. Sebbene buona parte delle aree segua l’andamento di crescita regionale dei canoni nel terzo trimestre, tre zone mostrano segno meno: si tratta del Comune e della Provincia di Fermo, giù rispettivamente del 2,2% e del 22,5%, così come la Provincia di Macerata (-7,1%).