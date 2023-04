1 Maggio 2023 nelle Marche, cosa fare nel lungo weekend

Ancona, 29 aprile 2023 – È ufficialmente cominciato il lungo weekend del Primo Maggio, che durerà da oggi fino a martedì 2. Insomma, tre giorni che possono far rilassare anche il più instancabile lavoratore. Il classico dubbio, però, torna sempre alla mente di ogni vacanziero: "E se piove?”. Nessun problema, questa piccola guida vi farà togliere ogni dubbio, grazie ad eventi sia al chiuso che all’aperto.

Ancona

A chi è che non piace perdersi nel verde, sorseggiando un calice di buon vino? Il Primo Maggio l`Antica Cantina Sant’Amico, a Morro d’Alba, organizza un appuntamento da non perdere: il "Pic-nic del Primo Maggio", giunto ormai alla 9a edizione. L’evento, adatto sia agli amici che alle famiglie, prevede una giornata di relax e tradizione senza dover pensare a nulla. Infatti all’arrivo verranno distribuiti ricchi cestini-box da picnic completi di tipicità tradizionali tra le quali porchetta, pecorino, fave ed altri cibi preparati da un catering. Non mancheranno certamente i vini di propria produzione come la rinomata Lacrima di Morro d’Alba DOC in purezza, il tradizionale Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC ed il famoso Rosatello. L’importante è arrivare preparati, con una coperta da stendere sul prato, delle scarpe comode ed un cappello. Alle 12.30 vi sarà l’inizio dell’evento con l’arrivo degli ospiti e distribuzione di cestini da consumare sui prati della vigna, o all’interno della cantina storica in caso di pioggia. Dalle 15 alle 18 vi saranno tour guidati della cantina storica con la possibilità di acquisti e vendita diretta. L’invito è aperto a tutti e la prenotazione è obbligatoria al numero 073163982. Nella Galleria del Palazzo del Podestà, a Fabriano, invece, oggi, domani e Primo Maggio si terrà la mostra fotografica collettiva "Dolce terra di Marca", incentrata su varie tematiche legate al territorio marchigiano. Organizzata dal Fotoclub Arti Visive Fabriano, la mostra sarà ad ingresso libero, dalle 17.30 alle 20. In alternativa, perché non perdersi nelle meraviglie e nei misteri delle famosissime Grotte di Frasassi, a Genga, al cui interno si possono ammirare delle sculture naturali, che si sono create attraverso stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni grazie all'opera dell'acqua e della roccia: le stalattiti e le stalagmiti. Tra le più famose ricordiamo i "Giganti", il "Cammello" e il "Dromedario", l'"Orsa, la "Madonnina" e la "Spada di Damocle". Insomma, un divertimento per tutti quanti, grandi e piccini. Per ogni informazione o prenotazione visitare il sito www.frasassi.com.

Pesaro e Urbino

Torna il festival musicale InRock Piobbico Edizione 2023, appunto, a Piobbico. Giunta alla 17^ Edizione, la manifestazione è diventata negli anni uno dei Festival musicali più importanti della regione Marche attraendo spettatori anche dalle regioni limitrofe. Quest’anno il festival raddoppia e si svolgerà domenica 30 aprile e lunedì Primo Maggio. Entrambe le giornate si aprono al mattino con trekking nei sentieri del Monte Nerone a cura di “Natura Trekking Marche” (per informazioni Gianluca 339 3734504). Il Primo Maggio si terrà il “Motoincontro Alessandro Stocchi” in collaborazione con l’associazione “Tripfood” di Piobbico ed i motoclub “Tonino Benelli” e “Vado Vices” di Sant’Angelo in Vado (per informazioni 335 236066). Dal pomeriggio inizieranno i concerti al quale prenderanno parte i primi 4 finalisti del concorso canoro “InRock Piobbico Contest” che vede come premio la registrazione di un demo presso lo studio di registrazione “The Convent Recording Studio” di Sant’Angelo in Vado.

Per chi, invece, vuole ampliare le sue conoscenze, il Museo del Balì, a Colli al Metauro, propone sfide a colpi di enigmi e labirinti scientifici, laboratorio di costruzione e, naturalmente, i suggestivi spettacoli al planetario e la divertente visita interattive alle sale. Con apertura straordinaria nel weekend, infatti, vi sarà la possibilità di potersi godere un pomeriggio e, perché no, anche un pic-nic nella splendida location della villa scientifica. Dal sito è possibile acquistare l'ingresso per queste aperture selezionando il biglietto Museo con l’aggiunta del planetario. Gli orari saranno: sabato 29 aprile apertura dalle 15 fino alle 19.30 con l’ultimo ingresso alle 17:30, mentre domenica e il Primo dalle 10.30 alle 19.30. per ogni informazione e prenotazione visitare il sito www.museodelbali.it.

In alternativa, ci si potrà perdere nel mezzo della storia, in un viaggio nel apssato con una visita la Castello di Gradara, che domenica 30 e il Primo Maggio, effettuerà aperture straordinarie per tutti gli amanti dle Medioevo. Sarà infatti possibile ammirare la famosa rocca che ha visti protagonisti due famosi personaggi della Divina Commedia dantesca, Paolo e Francesca, nonché il camminamento adibito alla protezione del borgo e delle mura. Dalle 9.30 alle 19.15 sarà possibile prenotare un biglietto presso la biglietteria o attraverso il sito www.gradara.org. Inoltre, nella giornata di lunedì, tra le vie del borgo si aggirerà il giullare, che accompagnerà tutti quanti in un itinerario divertente per famiglie e bambini, dai 3 ai 90 anni. Insomma, ce n’è davvero per tutte le età.

Macerata

A Braccano, paese dei murales, domenica 30 aprile, dalle 10 alle 18, si terrà l’evento “Il cammino dei Murales, Galleria artistica a cielo aperto”. Una passeggiata accompagnati da una guida dell'associazione “Comitato Feste di Braccano” per ammirare e ascoltare le storie dei Murales, che attraverso i loro colori e i loro messaggi riescono a trasmettere emozioni a tutti i curiosi. Vi è anche la possibilità di pranzo e cena presso i ristoranti convenzionati. La prenotazione è obbligatoria attraverso il numero 346 5044715 (Simone)

A Fiastra, invece, si terrà un altro tipo di cammino, più escursionistico: si potrà fare trekking, infatti, in una delle più belle tappe del Grande Anello dei Sibillini, dal piccolo abitato di Cupi fino a Fiastra tra praterie montane, colorate fioriture, splendidi panorami sull’alta valle del Chienti e sulla conca di Camerino e scorci unici sull’azzurro lago di Fiastra e sui piccoli borghi circostanti. In questa proposta è possibile anche portare il proprio amico a quattro zampe, come da regola al guinzaglio. Il requisito richiesto? Essere abituati alle camminate, oltre a scarpe da trekking, pile, giacca a vento, kway, berretto, pranzo al sacco, acqua. Il ritrovo sarà alle 9 al Bar Fiastra e l’escursione avrà un prezzo di 20 euro per gli adulti e 15 per i bambini. Per ogni informazione e prenotazione chiamare al numero 3281662427 (Maurizio)

In alternativa, lunedì Primo Maggio si terrà anche un’apertura straordinaria dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, con possibilità di visita all’Arena Sferisterio e all’antica Torre dell’Orologio. All’interno dle Museo sarà possibile ammirare le più famose sale d’arte: il Museo della Carrozza, la Sala d’arte Moderna e la Sala d’arte Antica con la Galleria dell’Eneide. Sia Palazzo Buonaccorsi, sia l’Arena Sferisterio e la Torre dell’Orologio, avranno gli stessi orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il costo di Palazzo Buonaccorsi è di 7,5 euro, quello dell’Arena Sferisterio di 6 euro e allo stesso prezzo anche la Torre Civica. In alternativa, si può anche ottenere il Macerata Pass Turistico, che, al prezzo di 12 euro, permette la visita di tutti e tre i luoghi culturali. Pe rogni informazione o prenotazione visitare il sito www.macerataculture.it o chiamare al numero 0733060279.

Ascoli Piceno

A San Benedetto del Tronto, domenica 30, si terrà una gita cicloturistica per e-bike, mountain-bike e gravel-bike con partenza alle 8.45 e ritrovo in viale dei Tigli, area ex galoppatoio. Dopo un primo tratto lungo la ciclopedonale si attraverserà la Riserva Naturale della Sentina, una delle aree protette più interessanti delle Marche, sia dal punto di vista botanico che faunistico. Risalendo il corso del fiume Tronto dalla foce, si arriverà al borgo di Monteprandone, legato alla figura di San Giacomo della Marca, le cui spoglie sono conservate nel convento francescano non lontano dal paese. Percorrendo strade secondarie e contrade si giungerà, poi, al borgo di Acquaviva Picena con la sua maestosa fortezza. Dopo aver attraversato gli stretti vicoli del borgo, una sosta presso la Cantina Cherri, dove si potrà assaggiare un ottimo vino Offida Pecorino Docg, per riprendere poi la discesa lungo le contrade e raggiungere, con un breve tratto off road, il Monte della Croce, splendido punto panoramico sulla cittadina rivierasca. Infine si visiterà il centro storico di San Benedetto del Tronto, che ha come punto di riferimento la Torre dei Gualtieri. Per ogni informazione e prenotazione visitare il sito www.guidecicloturistichedellemarche.it. Anche i Musei Civici di Ascoli Piceno, il Primo Maggio, offriranno la possibilità di una giornata dedicata alla cultura. Pinacoteca Civica, Forte Malatesta, Galleria d’Arte Contemporanea e Museo dell’Arte Ceramica saranno a disposizione di tutti gli amanti dell’arte e della storia, con un tour che farà tornare tutti quanti indietro nel tmepo. Gli orari per la Pinacoteca Civica sono dalle 10 alle 19, mentre per il Forte Malatesta dalle 11 alle 19. Galleria d’Arte Contemporanea e Museo dell’Arte Ceramica, invece, potranno essere visitati dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per ogni informazione e prezzi visitare il sito www.ascolimusei.it.

Fermo

Alle Gole dell'Infernaccio, a Montefortino, domenica 30 dalle 9 alle 13, una facile escursione in uno dei luoghi più affascinanti, misteriosi e carichi di biodiversità dei Sibillini. Si attraverseranno ambienti molto diversi, dallo stillicidio delle Pisciarelle all’assordante rumore del Fiume Tenna, fino a risalire la secolare faggeta di San Leonardo per arrivare all’eremo, dove la vista si apre sull’aspro versante nord del Monte Sibilla. Viene richiesta una minima preparazione alla camminata in natura. Sono ammessi i ragazzi dai 10 anni in su, con anche la possibilità di portare i propri amici cani. Per ogni informazione visitare il sito https://activetourism.it/attivita/escursioni/gole-dell-infernaccio-ed-eremo-di-san-leonardo-monti-sibillini. A Porto Sant’Elpidio, invece, il Primo Maggio, si terrà la festa più attesa della primavera con oltre 100 attrazioni su 7 chilometri di lungomare, con una mostra mercato che va da nord a sud: gonfiabili, spettacoli, giochi, l'elicottero, gli stand gastronomici, luna park, concerti, gli aquiloni sono solo alcune delle tantissime iniziative e attrazioni che animeranno tutta la città marittima. Organizzata dall’assessorato ai grandi eventi e dall’assessorato al turismo, questa festa coinvolgerà tutti, grandi e piccoli, dalle 9 alle 20. L’ingresso sarà gratuito.