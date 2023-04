25 aprile 2023, cosa fare nelle Marche nel lungo ponte di festa

Ancona, 21 aprile 2023 – Il lungo ponte del 25 aprile è arrivato e quale miglior modo di passarlo con una bella gita fuori porta, tra grigliate e con un pic-nic all’aperto? Tempo permettendo, ovviamente. In caso contrario, si può sempre rimediare con una visita al museo e non solo. Ecco alcune destinazioni nelle Marche.

Ancona

Immancabile, il 25 aprile, nel centro storico di Corinaldo, la Crazy Run, il momento di punta della Festa dei Folli. Una corsa non competitiva caratterizzata dal lancio di polveri colorate naturali, atossiche e biodegradabili al 100%. Un’esplosione di allegria e colori lungo un percorso di 5,5 km attorno al perimetro delle famose mura rinascimentali di Corinaldo. Altrimenti, perché non perdersi tra le bellezze naturali del Monte Conero con un po’ di trekking? L’itinerario tocca i luoghi più caratteristici e panoramici del Conero, dalle cave alla scoperta del limite K-T, alle grotte romane, al belvedere a picco sulla baia di Portonovo, dalla chiesa di San Pietro al Conero fino al belvedere sud con una spettacolare vista su Sirolo. Per prenotazioni contattare il referente tramite il sito https://activetourism.it/attivita/escursioni/traversata-del-monte-conero. Immancabile, in ogni caso, per chi ama rilassarsi senza dover girare troppo, l’evento “25 aprile alla Selva”, a Castelfidardo. Una giornata da trascorrere all’aria aperta tra giochi, benessere e spensieratezza, con un programma per tutti i gusti. Prenotazione al numero 3282876852.

Pesaro e Urbino

In piazza dell’Unificazione, a Marotta, ci si potrà imbattere nella Sagra dei Garagoi, una specie di lumachine di mare, che comincerà dal 22 aprile e durerà, appunto, fino al 25. Giornate all’insegna della musica, del divertimento e della cucina di pesce in riva al mare. A Urbania, invece, torna la Fiera dei Fiori, l’appuntamento fieristico più colorato dell’anno: la fiera di San Marco, un evento che vedrà il centro storico, e le vie che circondano il nucleo della città, animarsi con le tradizionali bancarelle e tante novità che vengono dal mondo agricolo. Senza tempo, invece, è una salutare passeggiata sul Colle San Bartolo, a Pesaro, attraverso la quale si potranno scoprire le bellezze naturali e paesaggistiche del bosco che incontra il mare, fino a raggiungere il borgo medioevale di Fiorenzuola di Focara, dal quale si potrà godere della vista di un mare limpido e cristallino.

Macerata

Dal 21 al 25 aprile torna in scena la 26° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per cinque lunghe giornate di gusto e divertimento all'aperto da non perdere sul Lungomare Largo Porto Giulio, a Porto Recanati. Inoltre, andando al confine con Fermo, si possono trovare le bellissime Lame Rosse, a Fiastra: con le loro particolari costruzioni a torre, formate ghiaia, argilla e limi, ed il bellissimo lago, questa metà è perfetta per chi ama fare un picnic con i piedi in ammollo. A Cingoli, invece, si terrà un’escursione nel fitto dei boschi secolari, che condurrà tutti gli amanti delle escursioni fino al famoso Cristo delle Marche, una scultura che sorge in un punto dove perdersi con lo sguardo su un panorama sconfinato di tutta la regione. Una passeggiata ricca di interessanti spunti di riflessione sulla tutela di un patrimonio così delicato ed importante come quello naturalistico e su come l’uomo lo ha plasmato nei secoli. Informazioni e prenotazioni nel sito https://activetourism.it/attivita/escursioni/al-cristo-delle-marche.

Fermo

Immancabile, per gli amanti dell’arte e della storia, la visita al Museo sito al Palazzo dei Priori, con la sua Pinacoteca Civica, la Biblioteca Spezioli e la rinomata Sala del Mappamondo. Inoltre, con le visite guidate, si potranno ammirare anche le antiche cisterne romane, datate intorno al 40 d.C. L’orario è continuato, dalle 10 alle 18.30. Per ogni informazione e prenotazioni chiamare il 0734217140.

Ascoli Piceno

Dal 22 aprile al 1 maggio, Ascoli Piceno tornerà ad ospitare in Piazza Arringo il “Fritto Misto”, l’evento che celebra le grandi fritture italiane e che caratterizza ormai da diciannove anni il lungo ponte primaverile tra la Festa della Liberazione e quella dei Lavoratori: la più ampia rassegna italiana di fritture con circa trenta specialità che sono la testimonianza tangibile della ricchezza e della varietà della tradizione gastronomica italiana.