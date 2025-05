Bandiere Blu 2025 nelle Marche, le spiagge salgono a 20: la new entry è Campofilone

Ancona, 13 maggio 2025 – Novità e riconferme. La 39esima edizione della Foundation for environmental education (Fee) sulle spiagge Bandiera Blu d’Italia dice che in Italia sono state riconosciute 487 spiagge. Nelle Marche, sono per l’occasione 20. Se l’anno scorso era stato festeggiato il nuovo ingresso di Porto Sant’Elpidio (Fermo) e le spiagge per l’occasione erano 19 — nel 2024 era toccato a Porto San Giorgio, sempre nel Fermano —, quest’anno il numero è salito di una unità con l’ingresso di Campofilone, sempre in provincia di Fermo. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi, martedì 13 maggio, alla sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Roma.

Se quest’anno sono state riconosciute in tutta Italia 487 spiagge, nel 2024, durante la 38esima edizione, ne erano state riconosciute 485 (superiori alle 458 del 2023): sono 246 i Comuni rivieraschi (dieci in più rispetto ai 236 del 2024) e 84 approdi turistici (81).

I criteri di valutazione

Il noto riconoscimento premia le spiagge e i mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino. I cui criteri sono ben chiari. Le acque pulite sono solo il primo dei metodi di valutazione del programma (aggiornato periodicamente) che bisogna soddisfare, dato che vengono considerati fattori come: la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato e aree verdi alla raccolta e gestione dei rifiuti, il livello dei servizi delle spiagge e l’ospitalità alberghiera all’impegno delle amministrazioni per l’educazione ambientale di giovani, turisti e residenti.

Le Marche in quarta posizione fra tutte le regioni d'Italia

Riguardo alle regioni premiate, le Marche avanzano in quarta posizione (nel 2024 erano quinte), salendo a 20 spiagge premiate come la Campania. La Liguria si conferma regione leader con 33 Bandiere Blu, anche se ne perde una rispetto al 2024 quando le località premiate erano 34. La Puglia sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi. Segue con 23 Bandiere Blu la Calabria con tre spiagge in più. Sono sempre 20 le Bandiere Blu per la Campania, che perde una località ma segna un nuovo ingresso. Con un nuovo riconoscimento, anche le Marche ricevono 20 Bandiere Blu, sale a 19 la Toscana che conquista un Comune

La dimostrazione palese di come i turisti possono puntare con certezza su varie località costiere d’Italia, per godersi una vacanza da sogno, ma anche sulle Marche, che non finisce mai di stupire per la bellezza dei propri posti a due passi dall’Adriatico.

Bandiere Blu 2025 a Pesaro

In provincia di Pesaro-Urbino, sventolano quattro bandiere blu come nel 2024. In primis quella per Gabicce Mare (Lido), naturale prosecuzione della Riviera Romagnola che offre molti servizi, poi Pesaro (Sottomonte, Ponente), Fano (Torrette, Sassonia, Nord, Lido) e Mondolfo-Marotta, dove si alternano spiaggia rocciosa e sabbiosa.

Ancona, le Bandiere Blu 2025

Nell’Anconetano, sono rimaste quattro spiagge. Sono state riconfermate Senigallia (Spiaggia di Ponente), nota per essere definita come la “spiaggia di velluto”, a due passi dalla celebre “Rotonda” parodiata nella canzone di Fred Bongusto. Immancabile la presenza del Conero, la vera perla dei regione, con riconoscimenti andati alla bellissima spiaggia di Portonovo, a Sirolo (Sassi neri, San Michele, Urbani e Due Sorelle) e a Numana (Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta), dove da anni si lavora sull’ambiente e la qualità dei servizi.

La rotonda di Senigallia, nell'Anconetano, lo località è tra le spiagge Bandiere Blu

Le Bandiere Blu 2025 nel Maceratese

Nel Maceratese, spiccano tre spiagge (come nel 2024). In particolare quelle di Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova Marche, un autentico en plein con tre città su tre sul fronte della Bandiera Blu, una di seguito all’altra. Un bel traguardo per una provincia che non conta di una costa molto estesa come le altre. Per Porto Recanati si intende il Litorale Nord/Centro. Per Potenza Picena il Lido Nord/centro e il Lido Sud. Per Civitanova Marche entrambi i lungomari: Nord e Sud.

Fermo, le Bandiere Blu 2025

Nel Fermano, si aggiunge una bandiera blu rispetto al 2024 e salgono a sei rispetto al 2024. La new entry è Campofilone. Riconfermate: Porto Sant’Elpidio (Lungomare Centro-Sud), nella classifica ci sono le spiagge a due passi dal capoluogo di provincia (Lido di Fermo/Casabianca, Marina Palmense), con fondali marini bassi, quindi Altidona (Lungomare Paolo Borsellino), con un ampio arenile e sabbia mista a ciottoli, Pedaso (Lungomare dei Cantautori), attrezzata di pedane e camminamenti, e Porto San Giorgio (Lungomare Centro-Nord, Lungomare Centro-Sud), entrata in lista nel 2023.

Bandiere Blu 2025 nell’Ascolano

Nell’Ascolano, infine, spiccano tre località come nel 2024. Nel particolare ci sono le spiagge di Cupra Marittima (Lido), con il suo lungomare sabbioso, Grottammare (Spiaggia Sud, Spiaggia Nord), una località piuttosto tranquilla e adatta per tutte le famiglie, e San Benedetto del Tronto, con la sua affascinante Riviera delle Palme.