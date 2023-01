Befana 2023 nelle Marche: ecco il programma da non perdere provincia per provincia

Ancona, 5 gennaio 2023 – L’Epifania tutte le feste le porta via. Così diceva il detto e, se anche con un po’ di malinconia per il ritorno alla routine, la festa della vecchina più famosa del mondo porta in tutte le Marche eventi dedicati per ogni età.

Ufficio postale della Befana a Urbania



Se ancora non avete nulla in programma per il ponte della Befana, non potete di certo mancare alla Festa Nazionale della Befana ad Urbania che, fino a domani, trasformerà il paesello nella casa della streghetta sulla scopa con mille calze cucite a mano che coloreranno le vie del borgo e, chiaramente, non potrà mancare la calza da record di oltre 50 metri. Ad accompagnare, anche spettacoli a tema come “La danza aerea” o “Il peggio dei clerici vagantes”. Per finire in bellezza, nella giornata di venerdì il Palio della Befana vedrà sfidarsi i rioni nella Piazza del Duomo del paese dalle 15, con un biglietto di ingresso di 5 euro, mentre per bambini fino a 10 anni e residenti l’entrata sarà gratuita.



A Pesaro l’appuntamento è con la cultura, dalle 16 alle 19, l’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani e Pesaro Segreta, in collaborazione con Comune di Pesaro e Fondazione Pescheria, organizzano un pomeriggio all’insegna delle attività. In programma: “Aspettando la Befana a Palazzo Almerici con visite guidate al Museo Archeologico accompagnati dalla direttrice Brunella Paolini. Dalle 16 alle 19 ci saranno i laboratori didattici per bambini dai 6 ai 10 anni e le proiezioni sulle meraviglie di Pesaro alla Sala dello Zodiaco.

Venerdì 6 gennaio alle 17.00 il Museo Nazionale Rossini, nell’ambito del Grand Tour Cultura Marche 2022, propone “Storie di Uomo e Natura: gli affreschi di Palazzo Montani Antaldi”, una visita guidata alla scoperta di simbologie e significati nascosti nelle decorazioni dei magnifici soffitti del palazzo, che svelano connessioni e legami dell’uomo con il suo ambiente.

La sera, invece, la città accoglierà la musica. Venerdì 6, dalle 21, “Recap – il festival che nonostante tutto” sbarca per la prima volta al Mercato delle Erbe con giovani musicisti hip hop, freestyle, ambient, lo-fi e post-hardcore. Sabato 7 la festa si sposta in Piazza del Popolo dove il “Pesaro Young Art Festival”, dalle 17 a mezzanotte, vi accompagnerà in una serata costellata da musica, danza e poesia.



Per chi desidera invece vedere una befana super moderna, l’appuntamento è a Fano con l’arrivo della vecchina in paracadute all’aeroporto Enzo e Walter Omiccioli. Il ristorante “Barone Rosso” offrirà cioccolata calda a tutti, Fly Fano Team e Yak Italia si esibiranno con alcuni passaggi in formazione e Kung Fu ASD di Fano ha promesso di fare una dimostrazione di combattimento in maschera utilizzando la scopa della Befana durante gli intervalli.



Anche ad Ancona non mancheranno i festeggiamenti dell’Epifania con esibizioni itineranti della Pasquella e l’arrivo della Befana sotto l’albero di Natale in Piazza Roma venerdì 6 gennaio 2023 con Baby dance, giochi dal palco e intrattenimento con distribuzione di dolcetti e gadget ai bambini. In Piazza Cavour attive fino all’8 la pista di pattinaggio (dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 24,00) e la ruota panoramica (tutti i giorni dalle 10,00 alle 24,00, fino al 16 gennaio), mentre il Mercatino natalizio si snoda lungo Corso Garibaldi fino all’8 gennaio. Sabato 7 gennaio 2023, infine, alle ore 17,00, in piazza Roma, l’evento “A Natale la Cruciani fa 40”.



Anche ad Ascoli Piceno le cose si fanno in grande con uno degli appuntamenti più emozionanti ed attesi dai bambini. La location dell’iniziativa è il cuore della città: lo stupendo salotto cittadino di Piazza del Popolo. Il 6 gennaio i bambini accompagnati da genitori, nonni, zii ed amici, tutti con i nasi all’insù, attenderanno l’arrivo della vecchietta che a cavalcioni della sua scopa, passando sopra i campanili e i tetti della città, scenderà nella Piazza con il suo tradizionale sacco stracolmo di doni per distribuirli a tutti i piccini presenti.

L’evento, che riscuote ogni anno un crescente successo di pubblico, facendo registrare una presenza di oltre 10.000 persone tra bambini e adulti, vuol essere un’occasione per regalare a tutti tanta allegria e tanto divertimento anche grazie all’immancabile animazione pronta ad offrire musica e spettacoli per tutti i gusti.



Infine, venerdì 6 gennaio, danze, canti e una platea di bambini e bambine accoglieranno a Macerata Miss Befana 2023 in piazza della Libertà.

L’evento prenderà il via alle 16:30 con l’arrivo in piazza delle Befane a cavallo di Passione Equestre. Poi lo spettacolo si trasferirà sul palco con la sfilata delle aspiranti Miss Befana. Si esibiranno i ballerini e le ballerine del corpo di danza della OltAkademi guidati dall’insegnante Olta Shehu. Sul palco ci sarà anche Nicole Marzaroli, giovanissima di San Severino, che si è fatta valere nel 2017 allo Zecchino d’Oro con il suo “Asinello Nunù”.

La serata si concluderà con l’immancabile e sempre scenografica discesa della Befana dalla Torre dei tempi, curata dai vigili del fuoco del Comando di Macerata.