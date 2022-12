Capodanno 2023 nelle Marche, il programma: eventi, feste e veglioni di San Silvestro

Ancona, 30 dicembre 2022 – La notte più lunga dell'anno, quella di San Silvestro, dove i marchigiani non rinunceranno affatto alle cene in compagnia, ai veglioni o alle feste in piazza per salutare l'anno 2022 e dare il benvenuto al 2023.

Le Marche dell'intrattenimento hanno predisposto un palinsesto articolato, da nord a sud della regione, per brindare in allegria e musica, all'insegna del divertimento. Vediamo i principali appuntamenti per il Capodanno.

Ancona

Piazza del Teatro è il clou: ma tanti eventi anche in provincia. La serata principale è programmata in piazza della Repubblica, con l'intento di coinvolgere l’intero centro cittadino. Tutto ruoterà attorno al concerto dei Rumba de Bodas, band bolognese che mescola generi differenti per garantire il ‘movimento’ del pubblico, con esibizioni a metà tra il concerto e la festa.

Il dj-set sarà invece a cura di Eve, crew che nasce dall’unione di diverse anime della notte anconetana. La scelta di quest’anno è ricaduta su Daniele Sabbatini. Aperte anche le attrazioni, come la pista di pattinaggio, la ruota panoramica e i mercatini.

Senigallia, Fabriano, Jesi

A Senigallia si farà festa in piazza Garibaldi con il concerto della Little Tony Family. A Fabriano, dopo diversi anni, tornerà la festa in piazza del Comune. Si inizierà alle 20.45 con la vocalist Angela ‘Angie’ Lanotte e si proseguirà alle 21 con il concerto della band The Bad Boys, che spazia tra funky, dance degli anni ’70 e ’80 e fusion. Poi toccherà al rapper fabrianese Alessio Rummo, in arte Haike, e al dj-set firmato Mera Loco, alias Edoardo Patassi, Riccardo Lori e Akram Faiz, tra hip hop, reggaeton, trap, dembow e latin house.

Tanti appuntamenti anche in altre città della provincia, come Jesi, dove il Capodanno sarà diffuso, e ancora Falconara, Osimo e Castelfidardo.

Pesaro

A Pesaro gli appuntamenti clou saranno in piazza del Popolo: quattro dj animeranno la serata, condotta dalla cantante Clarissa Vichi a partire dalle 23. Operative le casette del villaggio di Natale, mentre non sono previsti spettacoli pirotecnici.

Fano e Urbino

Anche a Fano e Urbino le principali piazze e strade si riempiranno di concerti di fine anno, con l’aggiunta di spettacoli e street food. In entrambe le città saranno organizzati eventi ed iniziative volte alla celebrazione dell’ultima notte dell’anno, tra musica, lenticchie e spumante.

Macerata, Civitanova, Porto Recanati

La capitale del divertimento by night sarà Civitanova. In centro città il Donoma proporrà cena e dopocena in pista; stesso discorso per il Brahma, La Serra e Calamaretto che animeranno il litorale.

Musica e balli anche al Mia Clubbing di Porto Recanati. Licio Cesetti e il suo staff saranno protagonisti al ristorante La Cipolla d’Oro di Porto Potenza. Sempre in città Capodanno in festa al ristorante e spa L’Antico Uliveto. Si ballerà dopocena anche al Maramao (riaperto dall’1 dicembre). La simpatia e la voce di Marco Moscatelli accompagneranno invece il conto alla rovescia all’Acapulco Beach di Porto Recanati, qui ci saranno anche premi per i partecipanti.

Da segnalare infine, appena fuori provincia, la festa di fine anno griffata dal Sottovento di Marcelli.

Fermo

Fermo saluterà il 2022 in piazza per la festa sotto le stelle, dalle 22 nel salotto buono della città sarà organizzata una discoteca a cielo aperto con i dj coordinati da Stefano Castori. Attenzione ai fuochi d'artificio e petardi, pressoché vietati ovunque. È saltato a piazza Sagrini il capodanno Fantozziano che però ha trovato casa alla bocciofila di Monte Urano.

Intanto è partita anche la caccia all’ultimo cameriere disponibile ma non è semplice trovare manodopera disposta a lavorare per le feste. Da non dimenticare l'appuntamento del primo dell'anno, quando la Form darà il suo benvenuto al 2023 alle 17, al Teatro dell’Aquila di Fermo, in collaborazione con la città di Fermo.

Ascoli

Sarà un Capodanno in Piazza del Popolo tutto dedicato ai giovani con musica dance e un grande karaoke. Una serata che coinvolgerà i ragazzi fino a tarda notte e che sicuramente richiamerà giovani anche da fuori provincia. A coordinare tutto il programma dell’ultimo dell’anno sarà dj Asco. Imperdibili anche gli eventi anche in Riviera, tra San Benedetto del Tronto e Grottammare: locali, lungomare e centro cittadino proporranno buona musica e feste per tutte le età. Anche nella Vallata sono stati promossi appuntamenti, così come nei luoghi feriti dal sisma del 2016: un modo alternativo per festeggiare l'ultimo dell'anno e sperare che sì, il 2023 possa essere davvero quello della volta, della ripartenza e della ricostruzione.