Carnevale 2023, gli appuntamenti clou nelle Marche

Una festa di Carnevale

Ancona, 16 febbraio 2023 – Il Carnevale nelle Marche, con sfilate e festeggiamenti iniziati già da un po’ in diverse province, entrano nel vivo da oggi, giovedì grasso, nella settimana clue della festa più scanzonata. Tra maschere e carri allegorici e iniziative, soprattutto dei più piccoli. Ecco gli ultimi appuntamenti in tutta la regione per travestirsi e divertirsi in compagnia, tra costumi e dolci tipici delle feste carnevalesche.



Tra gli appuntamenti più attesi, senza dubbio, il Carnevale di Fano che rimane uno dei più antichi d’Italia e che per questo 2023 proporne un viaggio con Vulòn verso l’Arte. Sabato 18 e domenica 19 febbraio gli ultimi appuntamenti a Fano con il veglione ufficiale seguito da un concorso a premi per la miglior maschera singola, di coppia e gruppo che verrà accompagnato da una cena spettacolo. Domenica invece la mattina è dedicata al Carnevale dei bambini e dalle 15, in viale Gramsci, si prosegue con la grande sfilata di carri allegorici, maschere e getto di dolciumi. Martedì 21 (Martedì Grasso) prosegue la dalle 16 in Piazza XX Settembre che si concluderà alle 18.30 con il simbolico Rogo del Pupo che chiuderà il Carnevale 2023 e poterà alcune anticipazioni per l’edizione 2024.

A Pesaro, domenica 19 febbraio, la tradizionale sfilata dei carri allegorici realizzati dalle parrocchie cittadine, che sfileranno in piazzale Carducci dalle 15. Torna dopo due anni anche il Carnevale dei bambini a Montecchio, sempre il 19. Mentre a Villa Fastiggi la festa è per il 26 febbraio.



Ad Acqualagna va in scena il Carnevale al Tartufo Nero, adatto ai palati fini ma anche alle famiglie. Il 19 febbraio saranno presenti nella capitale del diamante nero stand di tartufo fresco, esposizioni di artigianato artistico e altri prodotti del territorio, seminari, sfilate in maschera, spettacoli, musica, balli e intrattenimento.



Prosegue anche il Carnevale storico Castignanese, sabato 18 un altro veglione mascherato sarà al centro del divertimento nella struttura Polifunzionale Predaia dove, dalle 22, si esibiranno diverse band e il dj set di Manuele Campanelli. Lunedì 20 febbraio il penultimo appuntamento della carnevalesca castignanese è riservato ai più piccoli, dalle 15.30, con balli, giochi e animazione. L’ultima giornata – quella di Martedì 21 - sarà poi dedicata alla grande sfilata dei carri e dei gruppi mascherati, con premi ai costumi più belli e divertenti. Non mancheranno, inoltre, i balli in maschera e il veglione di chiusura con dj set e premi per i partecipanti.



Anche il Carnevale storico di Offida non si risparmia, con il Bove Finto. Martedì 21 il Carnevale arriva in Piazza del Popolo dalle 15 con le storiche congreghe offidiane, balli e premio finale per il miglior gruppo mascherato.



Ascoli Piceno si colora grazie ai diversi appuntamenti organizzati per la festività che proseguono anche in questa settimana. Per la giornata di Martedì Grasso, dalle 15, Piazza del Popolo ospiterà la sfilata dei carri e delle maschere, alle 20.30 il ballo in Piazza farà divertire grandi e piccini e, a concludere, la nomination dei gruppi mascherati per categorie a cui seguirà la grande festa finale con la musica di Doctor Vintage. Sabato 25 verranno poi premiati, al Teatro Filarmonici i gruppi mascherati.



Anche a San Benedetto del Tronto i festeggiamenti del Carnevale proseguono dal 16 al 21 febbraio e comprenderanno la sfilata dei carri, i gruppi mascherati e il lancio dei dolciumi.



g.m