Dove passa il Giro d’Italia nelle Marche, orari per vedere la carovana

Castelraimondo, 16 maggio 2025 - Quando il Giro d’Italia attraversa le strade di un paese, non è solo ciclismo: è poesia in movimento, è l’Italia che si scopre, si emoziona, si racconta. E sabato 17 maggio, tra le colline delle Marche, quel racconto sarà scritto nella tappa che va da Giulianova a Castelraimondo, 197 km ricchi di fatica sui saliscendi tipici marchigiani che daranno del filo da torcere ai corridori. E’ l'ottava tappa di questo Giro numero 108, una frazione dove la maglia rosa scriverà un’altra storia e dove gli uomini che aspirano ai primi posti in classifica, dovranno iniziare a lavorare sodo per creare il loro sogno di gloria.

Il Giro d'Italia passa nelle Marche, nella mappa la tappa numero 8

Seconda tappa appenninica, dopo un breve avvicinamento i ciclisti entreranno nell’Appennino Teramano e Piceno per dirigersi verso Sarnano, da cui si affronta la scalata del Sassotetto (Valico di Santa Maria Maddalena – 1455 m). La discesa impegnativa porta all’ultima parte dove salite e discese si susseguono senza sosta. Dopo Camerino si sfiora Castelraimondo percorrendo un anello (aperto) di circa 25 km. Il finale è caratterizzato da due salite brevi, ma secche. La prima porta a Castel Santa Maria (brevi strappi al 12-13% su circa 2 km) e in seguito, si raggiunge su un percorso di carreggiata ristretta Matelica per portarsi poi a Gagliole dove a 6.5 km dall’arrivo un breve muro di 800 m al 12% con punte leggermente superiori porta alla discesa finale impegnativa fino ai 2 km dal traguardo poi una leggera salita porta fino allo striscione d’arrivo.

I campioni del passato

L’arrivo è posizionato in Corso Italia a Castelraimondo (MC) per le ore 17.15 ma sarà puro spettacolo anche prima, con tanti eventi che si snoderanno sia nelle zone circostanti che sul percorso di gara come, ad esempio, l’arrivo di GiroE con tanti campioni del passato come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Igor Astarloa, Damiano Cunego , Andrea Tafi, gli ex professionisti Marco Canola, Sacha Modolo, Marco Benfatto, Alessandro Spezialetti, e poi Justine Mattera, Elisa Scarlatta, Amedeo Tabini, Lello Ferrara, Emiliano Cantagallo, Andrea Pusateri, Maurizio Formichetti, Giuseppe Bica, Umberto Carfora. E ovviamente non si può perdere l’arrivo della carovana pubblicitaria due ore prima dell’arrivo dei corridori, che regalerà energia divertimento e tanti gadget. Giroland con spettacoli, il piccolo museo del Giro, il Trofeo senza Fine a disposizione per le foto, tanti giochi e possibilità di portarsi a casa un ricordo del Giro, sarà invece posizionato a Piazzale della Vittoria e Piazza della Repubblica, aperto dalle 13 alle 19.

Giro d'Italia, dove passa nelle Marche

Tappe e orari

La tappa partirà da Giulianova alle 12.15 mentre la carovana pubblicitaria con gadget, divertimento ed attrazione partirà alle 10.45 e anticiperà sempre la corsa di circa 2 ore facendo anche qualche sosta in punti precisi. I corridori toccheranno poi lo svincolo per Garrufo/Nereto sp.17 (12.42 - 11.10), Garrufo ss.259 (12.45 - 11.13), Sant'Egidio alla Vibrata ss.259 (12.51 - 11.19), poi entreranno nella provincia di Ascoli Piceno toccando Maltignano ss.259 (12.55 - 11.22), Bv. per Ascoli Piceno ss.81 (12.59 - 11.26), Ascoli Piceno v.Napoli-ss.4 (13.07 - 11.33 sosta della carovana), Bv. per Amandola sp.237 (13.19 - 12.03), Roccafluvione sp.237 (13.26 - 12.10) - ex-sp.237 (13.30 - 12.13), Croce di Casale ex-sp.237 (13.47 - 12.25), Bv. per Comunanza sp.237 (13.51 - 12.29), Comunanza sp.237 (13.58 - 12.36 sosta della carovana). Si entra nelle marche transitando per Amandola sp.237 (14.09 - 13.02), Rustici sp.237 (14.16 - 13.08) e poi il territorio di Macerata con Sarnano v.De Minicis-sp.120 (14.24 - 13.16 sosta della carovana), Bv. Impianti Sassotetto sp.120 (14.52 - 13.46), Sassotetto Valico di S. Maria Maddalena-sp.120 (14.57 - 13.50), Bolognola sp.47 (15.06 - 14.00), San Lorenzo al Lago sp.47 (15.16 - 14.09), Fiastra sp.98 (15.20 - 14.12), Cicconi sp.95 (15.25 -14.18), Pievebovigliana (15.33 - 14.24), Pontelatrave ss.77 (15.35 -14.26), Muccia ss.77 (15.39 - 14.30), Serravalle di Chienti sp.79 (15.49 - 14.39), Montelago (Passo Salegri) sp.79 (16.02 - 14.45), Sefro sp.97 (16.15 -15.00), Pioraco ss.361 (16.21 - 15.06), Borgo Lanciano sp.15 (16.26 - 15.12), Castel Santa Maria sp.15 (16. 15 – 17), Matelica v.Roma-sp.122 (16.44 - 15.25 sosta della carovana), Gagliole sp.122 (16.51 - 15.52), Selvalagli sp.361 (16.56 - 15.58) e tagliare il traguardi a Castelraimondo alle 17.30.

Il Red Bull km sarà a 177.4 km a Castel Santa Maria, i traguardi volanti posizionati a Roccafluvione e Sarnano mentre i Gran Premi della Montagna sono posizionati al km 60.9 a Croce di Casale - m 729 (3ª cat.), al km 104.9 a Sassotetto - m 1465 (1ª cat.), al km 152.1 a Montelago - m 1017 (3ª cat.), al km 190.5 a Gagliole - m 468 (4ª cat.)