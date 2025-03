Marche: dove vedere l’eclissi solare del 29 marzo 2025

Ancona, 27 marzo 2025 – Il cielo delle Marche sarà protagonista di un evento raro e affascinante questo sabato: un’eclissi solare parziale. Sebbene non si tratti di una totale oscurazione del sole, il fenomeno promette di regalare spettacolari immagini e un'esperienza unica a chi avrà la possibilità di osservarlo. Durante l’eclissi, la luna passerà tra la terra e il sole, oscurando parzialmente la nostra stella. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia vivere da vicino il mistero del cosmo. Va però ricordato che l’osservazione diretta del Sole è molto rischiosa per gli occhi e altamente sconsigliata.

Per questo, diverse città delle Marche hanno organizzato eventi pubblici dove sarà possibile osservare il fenomeno in tutta sicurezza, grazie a telescopi appositamente attrezzati.

Quando ci sarà l’eclissi solare e perché accade

L'eclissi solare parziale del 29 marzo si verificherà durante il giorno, con l'inizio previsto intorno alle 10,45 e il picco intorno alle 12. Durante questo fenomeno, il sole non sarà completamente oscurato dal transito del nostro satellite Luna, ma solo una parte della stella sarà nascosta. Questo tipo di eclissi è visibile nelle aree che si trovano lungo il percorso del cono d'ombra.

È un evento relativamente raro ma, non trattandosi di una totalità, la visibilità e l'intensità dipenderanno dal luogo in cui ci si trova.

Eventi in provincia di Ancona

A Jesi, l'Associazione Jesina Astrofili, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Coppi-Giardini, organizzerà un'osservazione pubblica dell'eclissi solare. L'evento si terrà nel Parco del Ventaglio, zona pista skateboard, raggiungibile dal parcheggio retrostante il Centro Commerciale La Fornace o da Via I Maggio. L’appuntamento è dalle 11 fino al termine del fenomeno. I partecipanti potranno osservare il Sole in sicurezza grazie all’utilizzo di telescopi con filtri solari speciali.

“L'eclissi non sarà particolarmente intensa, ma resta comunque e sempre un evento spettacolare da osservare, per questo motivo – dicono gli organizzatori – abbiamo pensato di organizzare in collaborazione con il Comitato di Quartiere Coppi-Giardini un'osservazione pubblica, durante la quale sarà possibile osservare il sole con i nostri telescopi e gli opportuni filtri proprio nel giorno dell'eclissi parziale di sole”.

È bene ricordare che, quando si parla di osservazione astronomica del cielo, le condizioni meteo o lo stato del cielo restano un’incognita, per cui l’evento potrebbe essere annullato in caso di maltempo.

Eventi in provincia di Pesaro

Anche Pesaro ospiterà un evento speciale dedicato all'osservazione dell'eclissi solare parziale. Il Gruppo Astrofili Pesaresi guiderà infatti l'osservazione del fenomeno a partire dalle 10,45 alla Palla di Pomodoro, in piazzale della Libertà, e al giardino di palazzo del Monte, a Mombaroccio. I telescopi saranno a disposizione per permettere ai partecipanti di seguire in sicurezza l'eclissi. Per maggiori dettagli, si può contattare il gruppo via email all'indirizzo astofilipesaro@gmail.com o chiamare il numero 339.2764835.

Eventi in provincia di Macerata

Per gli abitanti di Civitanova Marche, l'Osservatorio Alpha Gemini ha organizzato un evento per l'osservazione dell’eclissi solare: sabato dalle 11 alle 13, alla "Cinciallegra" in Contrada San Michele, gli appassionati potranno osservare il fenomeno direttamente dai telescopi messi a disposizione. Un’opportunità da non perdere per chi vive nella provincia di Macerata e desidera partecipare a questo evento astronomico speciale.

L’eclissi sul web: come osservarla da casa

Non c’è da preoccuparsi se non si riuscirà a partecipare a uno degli eventi sul campo: l’eclissi solare parziale del 29 marzo sarà trasmessa anche in diretta sui canali social ufficiali di ‘Edu inaf’, il magazine di didattica e divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Grazie alla collaborazione con l'Unione Astrofili Italiani, e con immagini in diretta dai telescopi degli osservatori Ina di Roma e Trieste, dall’Osservatorio del Righi di Genova e dall’Osservatorio Astronomico della Valle D'Aosta, sarà quindi possibile osservare l'eclissi comodamente da casa. Collegandosi alle 11:15 sui canali Facebook e YouTube, i partecipanti potranno vivere l’esperienza dell’eclissi con riprese dal vivo e commenti di esperti.

Attenzione ai danni agli occhi

Attenzione, chi decidesse di osservare l’affascinate fenomeno direttamente (ossia senza telescopi o dirette social) deve ricordare che guardare il sole anche per pochi minuti senza un’adeguata protezione provoca danni oculari che possono essere irreversibili.

Cosa non usare

I normali occhiali da sole non sono assolutamente sufficienti per mettersi al sicuro. E anche i sistemi ‘fai da te’ come le vecchie radiografie (peraltro ormai introvabili) non sono sufficienti, neanche per pochi minuti.

Cosa fare

Cosa fare dunque? Il modo più sicuro è andare in luoghi organizzati, dove esperti guideranno la nostra visione del fenomeno in pieno relax e sicurezza.

Ma se proprio si vuole fare da soli, una strada è comprare apposite lenti da eclissi solare, che si trovano anche online: devono essere certificate e marchiate ISO 012312-2, lo specifico standard internazionale di sicurezza per questi dispositivi. Queste lenti si possono montare anche su macchine fotografiche, binocoli e telescopi.

Altra opzione è acquistare vetri per le maschere da saldatore, ma attenzione devono essere di grado 14 (il che esclude la maggior parte dei vetri che si utilizzano normalmente e che molti di noi hanno in casa).