Festa della Donna 2024: cosa fare l’8 marzo nelle Marche

Ancona, 7 marzo 2024 – Mimose in fiore e iniziative che celebrano la Giornata internazionale sui diritti legati al mondo femminile. Per le donne, anche quest’anno, sono tante le iniziative messe in campo anche nelle Marche da associazioni femminili e movimenti di ogni genere, che sensibilizzano sulla tematica dell’uguaglianza e della rivendicazione dei diritti.

Festa della Donna nelle Marche: gli eventi

Ancona Venerdì 8 marzo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, al Cinema Italia a partire dalle ore 9, si svolgerà la proiezione del popolarissimo film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Alle 17.30, alla Mole, si terrà un incontro dal titolo “Donne e Finanza”. L’educazione finanziaria è una difesa dalla violenza economica. A cura di AIEF - Associazione italiana educatori finanziari e con il patrocinio del Comune - verranno affrontati gli argomenti:“Sviluppare una cultura pratica di gestione del denaro” e “Condividere argomenti di pianificazione patrimoniale all’interno della propria famiglia”. A conclusione della giornata, dalle 19 in avanti, si svolgerà il corteo contro la violenza di genere organizzato mensilmente dalla Associazione Terza Via. La fiaccolata partirà dalla panchina rossa ubicata all’ingresso di piazza Cavour (direzione Municipio) e si snoderà per poche centinaia di metri fino a Largo Curiel dove verrà affissa una targa commemorativa sulla panchina rossa già collocata. È stato inoltre organizzato un corso sulla prevenzione dei conflitti, la gestione delle situazioni critiche e l’autodifesa, orientato alle donne. Il corso formativo, diretto da Remo Grassetti (Head Master Metodo Mas) e condotto in collaborazione con la mental coach Solidea Vitali, si svolgerà in 3 date, nei mercoledì 6, 13 e 20 marzo, con orario 18.30 - 21.30 presso il Palasport Palabrasili di Collemarino, via Cingolani (info e iscrizioni 346.16807456). Sempre in occasione della Giornata internazionale delle Donne, venerdì 8 marzo, anche il Museo Archeologico Nazionale delle Marche aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura con apertura dalle ore 8.30 alle 19.30 e ingresso gratuito per le donne. Da non perdere il percorso tematico tra le sale della nuova sezione romana dal titolo “Agrippina e le altre… Storie di donne in età romana”, con visite guidate alle ore 11.30 e 17.30. Per informazioni contattare il numero telefonico 071 202602. Per tutta la giornata dell’8 marzo la facciata del Municipio e la Fontana del Calamo saranno illuminate di colore giallo. Monte Conero La Giornata dedicata alle Donne viene celebrata con un’escursione: “La luna delle donne”, da Sirolo lungo il Passo del Lupo, lunga 6 chilometri e con 3 ore di percorrenza. Passata la grotta del Mortarolo, si raggiungerà il punto panoramico sulle 2 Sorelle nel momento in cui la luna piena sorgerà sul mare ed illuminerà il paesaggio. Una volta rientrati alle auto, si partirà per festeggiare a tavola alla “Rosa del Conero”. Menu: pizza a spicchi, crescia con verdure, affettati, formaggi e fritti misti. Costo: 22 euro, bevande escluse. Per maggiori info visitare il sito: https://activetourism.it/attivita/escursioni/8-marzo-sul-monte-conero-escursione-e-cena Jesi Al Paradise Monsano la Festa delle Donne si celebra con cena spettacolo, animazione e Karaoke. Si può scegliere tra due proposte di menu fisso, prenotabile per minimo 2 persone allo stesso tavolo. Prenotazione obbligatoria.

Alle ore 11, si terrà l’appuntamento “8 Marzo perché? Scopriamolo insieme” presso l’Istituto Antonio Cecchi, strada di Caprile 1, insieme alle ragazze e ai ragazzi dell'Iis Antonio Cecchi, a Percorso Donna - associazione di promozione sociale, e al coro "Bella Ciao" di Spi Cgil.

Tre Castelli “Unica come me” è il nome della campagna sui percorsi di parità di genere che presenta una serie di iniziative dedicate. Venerdì 8 marzo alle ore 18.30 si accendono le luci gialle su tre edifici della città e, ad illuminarsi del colore della mimosa, fiore simbolo della giornata Internazionale della Donna, sono il Villino Romualdo a Ripe, la Torre Malatestiana a Castel Colonna e l’ex sede comunale a Monterado. Sabato 16 marzo, alle ore 18.30, al Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli s’inaugura la mostra FE/Mail Art, Messaggi di Artiste Internazionali, a cura di Chiara Diamantini e Simona Zava. Il nuovo progetto del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee coinvolge un gruppo di note artiste nazionali e internazionali. La mostra ha il patrocinio della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche ed è visitabile fino al 12 maggio. Sabato 6 aprile, alle ore 18, al Villino Romualdo, nelle sale del Museo Nori De’ Nobili, dialogando con l’autrice Marina Mancini, docente e storica dell’arte, su nobildonne e regine a Palazzetto Baviera, si terrà la presentazione del libro: "Palazzetto Baviera di Senigallia: La nobile famiglia e il Mito di Ercole".

Pesaro

Dal tardo pomeriggio, il portico di via San Francesco si illuminerà di giallo, su proposta del presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, per far riflettere e sensibilizzare sulla parità di genere e autodeterminazione delle donne.

Alle ore 17, prima proiezione del programma della Biosfera di Pesaro 2024 “Raccolte per non dimenticare” alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle associazioni della città. In occasione della Giornata, i 2 milioni di Led che compongono l’installazione si coloreranno e riempiranno delle immagini dedicate a 7 figure femminili che hanno segnato la storia del territorio, scelte e raccontate da studentesse e studenti del liceo artistico Mengaroni: Wanda De Angelis; Adele Bei, Elsa De Giorgi, Lea e Sparta Trivella, Costanza Monti Perticari, Ave Ninchi, Rosina Frulla. La Capitale italiana della cultura rivolgerà avrà anche uno sguardo internazionale, con le immagini dedicate a Frida Kahlo. Le proiezioni si terranno anche alle ore 19, 21 e 23.

Alle ore 18.30, al ‘GRA’ non solo cibo da cortile’ evento di lancio di DiClassica, podcast divulgativo di 8 puntate per raccontare vita e opera di 8 straordinarie musiciste e compositrici degli ultimi due secoli. Il pomeriggio, prevede una performance di danza contemporanea a cura di Masako Matsushita sulla musica di Reeling di Julia Wolfe (protagonista della prima puntata del podcast) e, a seguire, dj set di musica classica. Previsto collegamento in diretta con il programma Caterpillar di Rai Radio2.

Fano Tre appuntamenti proposti dal Comune di Fano in collaborazione con diverse associazioni del territorio: il primo previsto l’8 marzo ore 18.30 al Foyer del Teatro della Fortuna che prevede la presentazione della ristampa dell’opera di Grimaldi, divenuta oramai introvabile, curata da Francesca Tombari. Il secondo appuntamento si terrà invece l’8 marzo alle ore 21 nel salotto nobile della città, al Teatro della Fortuna, con la messa in scena dello spettacolo “Storie d’amore e di mare” adattamento della Maria Risorta a cura di Carlo Simoni e Giuseppe Franchini. Un terzo appuntamento è previsto invece per sabato 16 marzo ore 21 presso il Teatro della Fortuna per la messa in scena della commedia teatrale “Maria Risorta. Il protagonismo delle donne nella marineria fanese” dal testo e regia curati Elena Tonelli produzione e ideazione IF interpretato da studenti e studentesse del Liceo Torelli (FanoPergola) e Liceo Nolfi-Apolloni canti del Coro SPI Cgil. Urbino Dalle 8.30 alle 19.30 l'ingresso è gratuito a tutte le donne che visiteranno i musei o i luoghi della cultura dello Stato.

Macerata

Primo appuntamento dell’8 marzo alle 16.30 allo stadio della Vittoria con "Libera, #LaPartitaDellaDonna". Dalle 16 al via anche l’incontro tra gli ospiti della struttura residenziale psichiatrica Beata Corte e i giocatori della Cluentina Calcio, con allenamento nel cortile antistante la struttura di Serrapetrona, seguito da momenti di approfondimento con pazienti e operatori.

Ascoli

L’associazione culturale ‘Scintille’ ha organizzato la mostra di arti visive ‘Il colore dei sogni’ la cui inaugurazione avverrà venerdì pomeriggio, a palazzo dei Capitani, alla presenza degli studenti del liceo artistico ‘Licini’. Il taglio del nastro sarà preceduto dagli interventi del sindaco Fioravanti, degli assessori Donatella Ferretti e Maria Luisa Volponi, del presidente della Provincia, Sergio Loggi, della presidente della Commissione pari opportunità delle Marche, Maria Lina Vitturini, e di Ascoli, Maria Antonietta Lupi. Il giorno dopo, sabato e sempre a palazzo dei Capitani dalle 16.30, si svolgerà un incontro letterario e musicale con Rossella Frollà su ‘L’amore e il firmamento in assemblea’, Sabrina Galli su ‘Rinascita e tenacia allo specchio’, Stefania Pasquali su ‘Storie reali’, Ylenia Vesperini su ‘La responsabilità personale della libertà’. Recita e conduce Maria Trizio, al sax Giusy Di Biase con la partecipazione degli allievi dell’istituto musicale ‘Gaspare Spontini’.