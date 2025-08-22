Feste e concerti nelle Marche dal 22 al 24 agosto: gli eventi da non perdere

Ancona, 22 agosto 2025 — Dalla montagna, passando per la collina e arrivando al mare. L’estate sta per chiudersi ma le attività sul territorio marchigiano sono tantissime. Diverse sono le iniziative in programma nel weekend compreso tra venerdì 22 e domenica 24 agosto, a disposizione di chi è sul posto o ha voglia di cambiare aria, provando qualcosa di stimolante. Di seguito i principali appuntamenti e le informazioni da sapere.

Cupra Marittima (Ascoli), termina il Festival del Folklore

Sabato 23 agosto Cupra Marittima ospiterà al parco “Martiri delle Foibe” l’atto conclusivo del 31esimo Festival del Folklore, rassegna internazionale che per una settimana ha portato nelle Marche le tradizioni musicali e coreutiche di quattro continenti. Dopo aver toccato Macerata, Treia, Urbisaglia, Mogliano, Loreto e Morrovalle, il festival organizzato dal gruppo “Li Pistacoppi” approderà nella cittadina rivierasca con una serata gratuita di grande fascino. In scena ci saranno i 120 artisti provenienti da Brasile, Panama, Kenya e Georgia, pronti a colorare le vie e le piazze di Cupra con sfilate, costumi tipici e danze popolari. L’apertura, come da tradizione, sarà affidata al corteo dei gruppi ospiti, che sfileranno con abiti e strumenti tradizionali prima dello spettacolo vero e proprio. La serata cuprense sarà un’occasione unica per assistere a un vero viaggio nel mondo attraverso la musica e la danza: i ritmi afro del Kenya, le melodie del Caucaso, le suggestioni dell’America Latina e del Centro America incontreranno la tradizione marchigiana dei Li Pistacoppi, padroni di casa e ambasciatori della cultura popolare. “Il festival è un momento di scambio tra popoli e un’occasione per far conoscere al pubblico storie e valori custoditi nelle tradizioni popolari”, sottolinea la presidente Caterina Bonfigli. L’evento, inserito nel circuito Cioff, organismo partner dell’Unesco, garantisce l’autenticità delle esibizioni e la qualità artistica dei gruppi partecipanti. Cupra Marittima, con la sua piazza sul mare, si prepara così a vivere una notte di festa che unisce comunità locali e culture lontane in un unico abbraccio folklorico.

Monterubbiano (Fermo), una festa sul Rubbianello

Quattro giorni di festa, musica e convivialità attendono il borgo di Rubbianello di Monterubbiano, con la Sagra della Passera ‘Mbriaca, appuntamento ormai immancabile dell’estate fermana. Dal 21 al 24 agosto la piazza del paese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, capace di mettere d’accordo buongustai, famiglie e amanti della musica dal vivo. Non solo cucina tipica — con la regina indiscussa della tavola, la tagliatella — ma anche spettacoli che cambiano ogni sera. Nella giornata di venerdì 22 spazio si tiene “Una notte in Spagna”, con la verve della drag queen La Diva e il dj set di Dj Loris. Sabato 23 quindi ci sarà il concerto della Andrea Censi Band, mentre domenica 24 i riflettori saranno puntati sulle esibizioni di Affinity Dance, per chiudere in bellezza con ritmi scatenati. L’attenzione però è anche per i più piccoli: nelle serate di sabato e domenica arriva Scintillina, con trucchi magici e animazioni pensate per regalare sorrisi ai bambini. Il tutto condito da un’atmosfera di allegria contagiosa: si canta, si balla e si brinda in compagnia, proprio come vuole la tradizione della festa. Insomma, una festa che promette energia, buon cibo e tanto divertimento, per un finale d’agosto davvero “’mbriaco” di allegria.

Macerata, i concerti di Gabbani e Ranieri

Nel weekend maceratese si esibiscono allo Sferisterio sia Francesco Gabbani (venerdì 22 agosto) e Massimo Ranieri (il giorno seguente). Entrambi i concerti sono in programma alle 21, con prezzi che vanno da un minimo di 40 euro (il loggione in piedi) a un massimo di 100 euro (il settore platino) più commissioni. Gabbani è pronto ad accendere i fan con il suo “Dalla tua parte Summer Tour”, porterà sul palco un concerto che mescola i suoi brani più celebri, da Amen a Occidentali’s Karma, fino a Viceversa, senza dimenticare i pezzi del suo ultimo lavoro discografico. La scaletta sarà pensata per coinvolgere il pubblico in un percorso che alterna leggerezza, ironia e riflessione, elementi che hanno fatto di Gabbani uno degli artisti più apprezzati della scena pop italiana.

Allo Sferisterio di Macerata due ospiti d'eccezione: Francesco Gabbani (a sinistra) e Massimo Ranieri (a destra)

Ranieri, invece, è in tour con “Tutti i sogni ancora in volo”, che vuole essere un viaggio attraverso una carriera straordinaria che ha segnato decenni di musica e teatro. In scaletta non mancheranno i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana come Se bruciasse la città, Rose rosse e Perdere l’amore, accanto al più recente Tra le mani un cuore, presentato al Festival di Sanremo. Ranieri, con la sua voce e la sua inconfondibile presenza scenica, promette una serata intensa, capace di emozionare spettatori di tutte le età.

Maiolati Spontini (Ancona), c’è la “Notte Celeste”

Per la prima volta, la “Notte Celeste” si estende su tre giornate, da venerdì 22 a domenica 24 agosto, trasformando Moie di Maiolati Spontini in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento, parte del cartellone “Venti d’estate”, e promette spettacoli gratuiti con artisti di rilievo, mercatini, stand gastronomici e musica per tutti i gusti. Il programma è ricco e variegato: venerdì apertura con i “Sarà perché ti amo”, collettivo di 10 artisti che farà ballare piazza Kennedy sulle note più amate della musica italiana, seguito dal dj-set “Non solo ’90”, un viaggio tra dance, pop e rock dagli anni ’70 a oggi. Sabato 23 sarà all’insegna della comicità con Leonardo Manera, volto storico di Zelig e autore di una satira brillante e ironica. Dopo lo spettacolo, spazio ai balli latini con Isla Latina e all’area discoteca di piazza Santa Maria. Domenica 24, gran finale con il concerto-tributo a Lucio Dalla della band “Ciao Lucio”, guidata dal cantante Valentino Aquilano, capace di rievocare con sorprendente somiglianza la voce e l’energia del grande cantautore bolognese. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, il centro di Moie sarà animato da mercatini, giochi per bambini e street food, creando un’atmosfera festosa che unisce musica, cultura e socialità. Una “Notte Celeste” che quest’anno promette emozioni a ciclo continuo e che si candida a diventare l’evento clou dell’estate jesina.

Pesaro, si chiude “Il Belcanto Ritrovato”

Il Festival Nazionale “Il Belcanto ritrovato” si chiude questo weekend, avviando alla conclusione con un’ultima intensa giornata tutta dedicata ai compositori siciliani dell’Ottocento. Domenica 24 agosto alle ore 11, presso il Museo Nazionale Rossini di Pesaro, la musicologa Ilaria Grippaudo guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta di figure come Giovanni Pacini, Pietro Antonio Coppola, Placido Mandanici e Mario Aspa, con la conferenza dal titolo “La Sicilia del Belcanto”. Un’occasione preziosa per approfondire la storia di autori oggi poco conosciuti ma che, nel loro tempo, seppero conquistare i teatri italiani con opere di grande freschezza melodica e innovazione.

A Pesaro si chiude l'evento del "Belcanto Ritrovato" con gli ultimi 2 appuntamenti

In serata, alle 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro, l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” diretta dal Maestro Daniele Agiman renderà omaggio agli stessi compositori con il concerto lirico-sinfonico “Compositori siciliani al Teatro alla Scala”. In programma la riproposta in prima esecuzione assoluta in epoca contemporanea di pagine nate proprio nel tempio mondiale dell’opera, il Teatro alla Scala di Milano. Sul palco, i giovani solisti della Fondazione Accademia del Teatro alla Scala — Fan Zhou (soprano), Aldo Sartori (tenore) e Damien Park (baritono) — interpreteranno arie e duetti che riportano in vita un patrimonio musicale dimenticato. Un finale che suggella l’edizione 2025 del Festival con il respiro della grande storia del melodramma italiano.