Festival dell’Appennino, presentati gli eventi estivi

Ascoli, 30 maggio 2024 – E’ stata presentata a Roma, nella Sala della Crociera del Ministero della Cultura, la XV edizione del ‘Festival dell’Appennino’.

Un evento che quest’anno toccherà le quattro regioni colpite dal sisma del 2016, in 22 comuni, e che vedrà 23 appuntamenti da domenica 2 giugno fino a sabato 31 agosto. Sarà il “Festival dell’Appennino, inclusivo di natura”, promosso dal Commissario Straordinario al sisma 2016, il senatore Guido Castelli e dal Bim Tronto. Massimiliano Ossini, Marina Rei, Raphael Gualazzi, Davide Riondino, Ghemon, Alexandra Filotei, sono solo alcuni dei nomi che animeranno l’estate dell’Appennino centrale tra concerti, spettacoli ed escursioni.

Alla conferenza stampa hanno preso parte tra gli altri il Commissario Castelli, il Capo segreteria tecnica del Ministro della cultura Emanuele Merlino, l’assessore allo sviluppo economico della regione Marche Andrea Maria Antonini, il presidente del Bim tronto Luigi Contisciani, il sirettore artistico del festival Carlo Lanciotti, il presidente nazionale dell’Unpli Antonino La Spina, il presidente del parco nazionale dei Monti Sibillini Andrea Spaterna e il Segretario generale della fondazione Symbola Fabio Renzi. L’obiettivo: dare vita a un evento dedicato al benessere, sostenibile ed esperienziale. Una manifestazione a vocazione turistica e culturale che unisce, in un fitto programma diverse attività: escursioni, spettacoli, performance, concerti, incontri, presentazioni ed enogastronomia, favorendo un tipo di turismo esperienziale e accessibile.

Guide alpine condurranno partecipanti e appassionati. Un festival inclusivo di natura, perché da sempre aperto a partecipanti di tutte le età e accessibile anche ai più fragili grazie all’ausilio della Joelette (carrozzina fuoristrada monoruota), messa a disposizione dal Bim Tronto. La partecipazione agli eventi al festival è gratuita, prenotando collegandosi al sito.

“Il Festival dell’Appennino cresce e diventa sempre più inclusivo – ha dichiarato Castelli – La parola chiave di questa iniziativa è valorizzazione. Valorizzazione della cultura, dell’arte e di territori di grande bellezza che vogliamo contribuire a far conoscere di più anche attraverso gli appuntamenti del Festival”.

L’assessore Andrea Maria Antonini ha poi aggiunto: “Conosco molto bene il festival – ha ammesso – fin dal 2011, quando ero assessore alla Provincia di Ascoli. Dopo gli eventi terribili del 2016, ha continuato il suo percorso e sono davvero lieto che il Commissario Castelli abbia voluto portarlo in tutta l’area colpita sisma perché queste realtà hanno bisogno di messaggi positivi, di segnali di rilancio e di essere coinvolte, per far avvicinare nuovi visitatori”.