Marche, un piano di mobilità sostenibile per raggiungere la Fioritura di Castelluccio

Visso (Macerata), 31 maggio 2024 – Sta per essere svelato il Piano di mobilità sostenibile per raggiungere la Fioritura di Castelluccio, stilato dal Parco nazionale dei Monti Sibillini.

“Come ogni anno il ripetersi dello spettacolo della fioritura dei Piani di Castelluccio genera un notevole flusso di visitatori che raggiungono l’area utilizzando mezzi privati – spiega l’Ente (con sede a Visso, in provincia di Macerata) -. Tuttavia la necessità di salvaguardare il contesto territoriale di Castelluccio da un eccessivo carico di autoveicoli, in grado di arrecare serie conseguenze ai delicati equilibri ecosistemici, impone un’attenta riflessione sulle modalità di fruizione, tenendo in considerazione anche il valore del turismo, sia per la frazione di Castelluccio e per i tre Comuni porte di ingresso ai Piani (Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera e Norcia), ma anche per numerosi altri comuni. Come sperimentato con successo negli ultimi anni, anche quest’anno l’Ente Parco, di concerto con i sindaci, sta predisponendo il “piano per la mobilità sostenibile”.

"Non sono state ancora definite, dalle competenti autorità, eventuali limitazioni al traffico veicolare, ma resta fermo il divieto di sosta sui prati e al di fuori delle aree parcheggio”.

Tra l’altro proprio in questi giorni a Norcia è arrivato il commissario prefettizio (dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri). “Nei periodi in cui si prevede il maggiore afflusso di visitatori, soprattutto nei fine settimana a partire da quello del 15-16 giugno, verrà messo a disposizione un servizio di bus-navetta che collegherà delle aree di sosta appositamente organizzate con i piani e con l’abitato di Castelluccio. L’Ente Parco darà tempestiva comunicazione non appena saranno disponibili le piattaforme di prenotazione per la sosta e il servizio bus”.