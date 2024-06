Infiorata 2024 nelle Marche, le foto più belle

Ancona, 3 giugno 2024 – Successo per la domenica dei tappeti fioriti, sparsi nei vari borghi delle Marche. L’Infiorata del Corpus Domini anche quest’anno è stato un appuntamento per famiglie e persone di ogni età. Grande la partecipazione popolare alla realizzazione dei quadri artistici floreali, a cui hanno contribuito attivamente, petalo dopo petalo, associazioni cittadine, centinaia di volontari, adulti e bambini.

Infiorata di Castelraimondo (Macerata)

“Pennellate” di colori hanno acceso i centri storici di tutte le province marchigiane. Per fare qualche esempio: Castelraimondo (dove, per l’occasione, faceva tappa anche il Grand Tour delle Marche e il tema è stato “Laudato sii”, con riferimento al Cantico delle creature e a San Francesco) e Corridonia in provincia di Macerata.

Infiorata a Cupramontana (Ancona)

E ancora, Castiglioni di Arcevia e Cupramontana in quella di Ancona; Fermignano e Cagli per Pesaro Urbino.

Infioranta Montefiore (Ascoli)

Meraviglie in petali a Montefiore, nell’Ascolano, con tante iniziative collaterali, giochi per i piccoli e musica per i grandi, aperitivi ed assaggi, trampolieri ed esibizioni musicali.

Infiorata di Servigliano (Fermo)

A Servigliano, in provincia di Fermo, fin dalle prime luci dell’alba gli infioratori hanno iniziato a realizzare il percorso. Il tutto, ovviamente, è stato immortalato da chi ha preparato questi capolavori e pure dai turisti, arrivati anche da fuori regione. In attesa dello spettacolo del prossimo anno, ecco alcuni scatti dell’edizione appena conclusa.