E’ un castello il luogo del cuore dei marchigiani

Ancona, 12 giugno 2025 – Con ben 2.316.984 voti raccolti, si è conclusa la 12esima edizione del censimento nazionale “I luoghi del cuore” promossa dal Fai, il fondo per l’Ambiente italiano, e Intesa San Paolo. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere e valorizzare il patrimonio italiano. Infatti, ai primi tre classificati, verrà assegnato un somma di denaro destinato alla realizzazione di progetti di restauro o valorizzazione culturale.

La classifica nelle Marche

Nella nostra regione, il primo luogo a spiccare con 11.153 voti è Nidastore, uno dei nove castelli di Arcevia in provincia di Ancona, che si aggiudica il 35esimo posto nella classifica totale.

Il borgo, posto a 250 metri sul livello del mare, è uno tra i più piccoli e quello più settentrionale del territorio, infatti si trova a due passi dalla provincia di Pesaro Urbino. Al secondo posto della classifica regionale, e al 63esimo totale, troviamo la chiesa e il chiostro di Sant’Angelo Magno ad Ascoli Piceno, con 6.996 voti.

Nel 2016 a causa del terremoto, la facciata è stata completamente distrutta e, grazie al progetto de “I luoghi del cuore” del 2018, il comune ha inserito la struttura nei beni da restaurare a seguito del sisma.

La classifica totale de “I luoghi del cuore”

La classifica nazionale vede aggiudicarsi la prima posizione al Santuario nostra Signora delle Grazie a Nizzano Monferrato, in provincia di Asti che ha accumulato un totale di 72.050 voti. Al secondo posto troviamo la Fontana antica di Gallipoli, in provincia di Lecce con 62.967 voti e in terza posizione la chiesa di San Giorgio nel Borgo di Tellaro a Lerici, in provincia di La Spezia con 47.012 voti totali.