Montagna sold out senza neve: caldo anomalo e cannoni fermi

Macerata, 23 dicembre 2023 – Non sarà un bianco Natale, ma i gestori degli impianti sciistici delle Marche hanno pensato comunque a tante attività per fare festa in montagna. In attesa che scendano un po’ di fiocchi, le piste del Maceratese sono chiuse: niente bob, slittini né campi scuola. Solo una spruzzata di neve sul paesaggio. Quanto basta per creare l’atmosfera e i cenoni di Capodanno al rifugio Saliere di Frontignano di Ussita e allo ZChalet di Bolognola sono già sold out.

La prima neve a Sarnano aspettando precipitazioni più importanti all’inizio del nuovo anno

Con qualche prenotazione anche da fuori regione, dalla vicina Umbria. "Le temperature non sono idonee per fare la neve – spiega Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli impianti, Frontignano360 e Bolognola Ski –. Appena si abbasseranno, secondo le previsioni tra Capodanno e Epifania, potremo attivare i cannoni a Bolognola per la neve programmata".

Intanto sono terminate le prevendite stagionali. "Per gli skipass abbiamo riconfermato i numeri dello scorso anno – prosegue -. Ovviamente sciatori e appassionati aspettano con ansia di poter iniziare. Ma è anche vero che nelle nostre zone è abbastanza abituale fare Natale senza neve; questa di solito arriva da gennaio. Allo stesso tempo, il sole di questi giorni invita giovani e famiglie a venire comunque in montagna.

Pur senza coltre bianca, il "Natale in vetta" a Frontignano è iniziato bene, con molte presenze e parcheggi pieni nei precedenti fine settimana: ci sono il Bosco dei folletti, un piccolo mercatino con produttori locali, la casetta di Babbo Natale per foto, letterine e dolcetti. Da domani al 7 gennaio, tutti i giorni, il Villaggio di Natale è operativo dalle 10.30 alle 17 con l’arrivo di Babbo Natale in seggiovia alle 15. "Finora questa iniziativa ha avuto un buon riscontro e pensiamo di potenziarla per il prossimo anno". C’è ancora qualche posto per il pranzo di Natale, inoltre giovedì prossimo, sempre alle Saliere, sarà realizzata una cena tirolese con musica e festa.

Lo ZChalet di Bolognola resta un punto di riferimento per il divertimento dei ragazzi in montagna e in programma, fino al 7 gennaio, sono previsti tanti dj set (basti pensare a dj Double il primo dell’anno).

Stessa ricetta per il comprensorio sciistico Sassotetto-Santa Maria Maddalena, a Sarnano. "Non c’è la neve e, soprattutto è caldo – dichiara Mario Nannerini, responsabile tecnico e della sicurezza -: questi giorni registriamo ad esempio anche 12 gradi, quando per avere una giusta resa con l’impianto di innevamento le temperature dovrebbero andare almeno da -5 a -7 gradi. Non sappiamo sinceramente quali saranno le previsioni per il prossimo anno…troppo presto per dirlo. Però dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, siamo operativi con la rinnovata Baita Solaria, che da quest’anno abbiamo ripreso a gestire direttamente. Nei weekend abbiamo registrato un bel successo; ai pranzi-spettacolo della domenica abbiamo visto soprattutto famiglie. Per il cenone di Capodanno siamo prossimi al sold out. Altri appuntamenti di punta sono il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano, promosso insieme a La Serra e Emilio Batik di Civitanova".

Tanta erba e soltanto una spruzzatina di neve anche a Monte Piselli, nella culla dello sci dell’Ascolano, oltre i 1.400 metri di altitudine. Né ci sono speranze di nevicate per le giornate della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano, che invece secondo le previsioni saranno caratterizzate ancora da clima mite e tempo prevalentemente stabile. Il clima è ancora molto mite in montagna con la conseguenza del rapido scioglimento della poca neve caduta e della difficoltà (impossibilità) di procedere con l’innevamento artificiale. Il presidente del consorzio turistico Monti Gemelli, Enzo Lori, e il gestore degli impianti, Dario D’Agostino, stanno pensando di organizzare qualche escursione in vetta per animare i giorni di festa. "È un’idea che stiamo valutando – ha ammesso Lori –, anche per dare un’alternativa a chi ama la montagna, aspettando la neve".