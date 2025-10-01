Tre pizzerie tra le migliori d’Italia si trovano nelle Marche: ecco quali

Ancona, 1 ottobre 2025 – Tre pizzerie marchigiane nella top 100 nazionale dei Pizza Awards 2025. Mamma Rosa di Ortezzano, in provincia di Fermo, si è piazzata al 65° posto ed è stata considerata migliore pizzeria di regione. Un gradino sotto c’è Mezzometro di Senigallia, al 92° posto c’è infine Farina Pizzeria a Pesaro.

Si è conclusa a Roma, nello Spazio Novecento all’Eur, l’ultima edizione dei Pizza Awards 2025, un evento che ha celebrato le eccellenze della pizza italiana e visto la partecipazione di circa 800 operatori del settore tra pizzaioli, giornalisti e addetti ai lavori. La manifestazione, organizzata da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20–Events Factory, con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio e dell’Assessorato ai Grandi eventi del Comune di Roma, ha offerto una maratona di appuntamenti tra conference di apertura, countdown della classifica e assegnazione dei Premi Speciali, con il supporto di Mulino Caputo, Latteria Sorrentina, La Fiammante, Italforni e Goeldline.

La pizzeria Mamma Rosa di Ortezzano si distingue per l’attenzione agli impasti tradizionali e all’uso di ingredienti locali di alta qualità. La pizzeria è un punto di riferimento per la comunità e riesce a combinare l’arte della pizza napoletana con un tocco personale che ha conquistato giuria e pubblico. A seguire, Mezzometro di Senigallia si è fatta notare per il suo formato unico e l’approccio innovativo alla pizza contemporanea. Il locale punta su impasti leggeri, ingredienti di stagione e un servizio attento, riuscendo a offrire un’esperienza culinaria completa che ha meritato l’ingresso nella classifica nazionale. A completare il podio marchigiano c’è Farina Pizzeria di Pesaro, premiata per la qualità dei suoi impasti e per la cura nella scelta degli ingredienti freschi. Farina punta a un equilibrio tra tradizione e sperimentazione, con pizze dai condimenti ricercati e dal forte richiamo territoriale. Il locale, moderno e accogliente, si conferma un punto di riferimento nella città e nella provincia di Pesaro-Urbino, valorizzando le eccellenze locali e l’esperienza del cliente.

La classifica finale ha visto al primo posto Franco Pepe, con la sua Pepe in Grani con sede a Caiazzo (Caserta), e al secondo I Masanielli di Martucci di Caserta. Entrambi hanno vinto due premi a testa. Pepe in Grani è stata incoronata “Migliore Pizzeria d’Italia” e “Miglior Pizzaiolo”, mentre I Masanielli di Martucci ha conquistato i titoli di “Migliore Pizzeria Campania” e “Miglior Carta delle Pizze”. Al terzo posto si è piazzata “Seu Illuminati” di Pier Daniele Seu, a Roma, chiudendo un podio di prim’ordine. L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione dei migliori professionisti, ma anche un’occasione di networking e confronto sulle tendenze future del mondo della pizza, dalla qualità delle materie prime alla creatività in cucina, fino alla gestione dei locali e dei servizi offerti ai clienti.