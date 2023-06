Ponte 2 Giugno, cosa fare nelle Marche: i borghi da scoprire

Ancona, 1 giugno 2023 – Per trascorrere al meglio il ponte del 2 giugno le Marche rappresentano il connubio perfetto fra mare, collina e montagna. Ecco dunque una breve guida ai borghi e alle città della regione, con le iniziative organizzate per la Festa della Repubblica, dalle mostre-mercato agli appuntamenti in fiera, dalle sagre alle feste a tema sull’artigianato. E soprattutto ci si può immergere in panorami mozzafiato, come quelli del monte Conero.

Ecco una breve lista delle offerte: A Sirolo, in piazza Brodolini torna la mostra-mercato di antiquariato, collezionismo e vintage “Curiosando”: la manifestazione ospiterà circa 40 operatori, mentre a partire dalle 19 fino alle 24 a piazzale Marino si ballerà con il rock’n’roll anni ’50 con The Cadillacs Band.

A Cesano di Senigallia, andrà in scena la sessantaduesima Sagra del Pesce: un’occasione unica per gustare i prodotti e i sapori tipici della cucina marinara.

Sul Monte Conero, si potranno visitare preziose testimonianze storico-artistiche e immergersi in panorami mozzafiato. La prenotazione è obbligatoria.

A Genga, all’abbazia San Vittore alle ore 17 partirà l’itinerario “I luoghi dello spirito. Dall'Abbazia al Tempio del Valadier”.

A Pesaro, dove è partita la stagione balneare si potrà anche visitare la fiera regionale del riuso.

A Sant'Angelo in Pontano (Macerata) tutto pronto per la Grande festa Etnica, con iniziative e piatti da tutto il mondo.

Ad Apiro ci sarà invece la sagra del Formaggio Pecorino Locale. A Sarnano spazio invece alle escursioni con “I tesori dei monti sibillini": la cascata di Terro. Acqua e roccia in una valle nascosta. Spostandoci in provincia di Fermo, non si può non citare Servigliano, dove oltre alla possibilità di poter percorrere itinerari naturalistici si potrà fare anche una tappa enogastronomica alla sagra degli Strozzapreti Mare & Monti.