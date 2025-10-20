Qual è l’unica osteria delle Marche premiata da Top 50 2026 tra le trattorie e bistrò moderni

Offida (Ascoli Piceno), 20 ottobre 2025 – Ascoli tra le protagoniste nella classifica dei migliori ristoranti italiani 2026 grazie a Osteria Ophis, che conquista il 16esimo posto nella categoria Trattorie e Bistrò Moderni della guida 50 Top Italy. Il locale di Offida (Ascoli Piceno), guidato dallo chef Daniele Citeroni Maurizi, guadagna sei posizioni rispetto allo scorso anno, quando si era fermato al 22esimo posto.

Le motivazioni del riconoscimento

Sul sito ufficiale della classifica si legge la descrizione che accompagna il riconoscimento: “Osteria Ophis propone la tradizione della cucina picena rivisitata in chiave attuale. Materie prime locali di alta qualità elaborate e abbinate con sapiente innovazione dallo chef Daniele Citeroni Maurizi, offidano doc. Il locale, ricavato all’interno delle ex stalle di Palazzo Alessandrini, si trova a due passi dalla splendida piazza di Offida. D’estate si può magiare all’aperto in un delizioso chiostro. Il menu, fatta eccezione per i signature dish, cambia ogni due mesi nel rispetto della stagionalità. Il personale è preparato, professionale e cordiale. Il servizio è puntuale. Molto fornita la carta dei vini. Ophis è un ristorante tipico con cucina contemporanea di alta qualità”.

Il podio

In vetta alla classifica 2026 di 50 Top Italy si conferma Roscioli Salumeria con Cucina di Roma, seguita da Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto e Abraxas Osteria di Pozzuoli. Al quarto posto Trattoria Da Burde di Firenze, mentre chiude la top five Sora Maria e Arcangelo di Olevano Romano.