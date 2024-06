Rievocazioni storiche nelle Marche, dove vederle a luglio

Ascoli Piceno, 21 giugno 2024 - Dalla Giostra della Quintana di Ascoli Piceno alle Feste medievali di Offagna (in provincia di Ancona) passando per Cingoli 1848 (in provincia di Macerata) e per il Palio dei Conti Oliva a Piandimeleto (in provincia di Pesaro Urbino). Sono le rievocazioni storiche che andranno in scena a luglio nelle Marche.

Gli appuntamenti

Date della Quintana di Ascoli Piceno: sabato 6 luglio presentazione del Palio e lettura del bando di sfida. Sabato 6 e domenica 7 Palio di sbandieratori e musici, mentre venerdì 12 luglio saluto alla Madonna della Pace e sabato 13 Giostra della Quintana in onore della Madonna della Pace. Venerdì 16 luglio presentazione della Giostra di agosto e Palio degli arcieri (a seguire, sabato 3 agosto offerta dei ceri e domenica 4 agosto Giostra della Quintana in onore di S. Emidio).

Archivio fotografico della Quintana di Ascoli Piceno

Un tuffo tra colori, suoni ed emozioni di Ascoli medievale. Il torneo cavalleresco della Quintana è una sfida nella quale si cimentano sei cavalieri, ciascuno rappresentate di un sestiere cittadino. La giostra consiste nel colpire con la lancia, in tre consecutivi assalti da ripetersi per tre volte ogni turno («tornata»), il bersaglio del saraceno costituito dallo scudo sistemato sul braccio sinistro del saraceno. Da non perdere anche il Palio degli Sbandieratori. E il corteo storico, che coinvolge tutta la città. Si allenano tutto l’anno gli agonisti che si esibiscono sotto il cielo stellato di piazza Arringo, nelle cinque specialità previste dal regolamento federale e nel quale ormai vantano meriti e medaglie a livello nazionale, che arricchiscono il palmàres dei sestieri piceni.

Archivio fotografico della Quintana di Ascoli Piceno

Mentre con i suoi 1.500 figuranti, che sfilano nella suggestiva cornice del centro storico indossando splendidi costumi del 1400, il Corteo storico spicca per fascino e bellezza; agli occhi del pubblico saltano all’occhio, aumentando l’emozione, la bellezza delle dame, il portamento degli armati, i cavalieri e le magistrature.

Rievocazione storica Cingoli 1848: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio, con il XII Palio Castrum Cinguli.

Cingoli 1848

Cingoli1848 è un’associazione culturale che si prefigge lo scopo di fare ricerca sulle peculiarità dell’epoca ottocentesca, valorizzandole e diffondendole attraverso la rievocazione storica, durante la quale si possono ammirare gli abiti delle autorità cittadine ottocentesche, dei popolani e dei nobili, indossati dai figuranti; si rivive la magia dei gran balli dell’epoca, del gioco della palla al bracciale, della lavanda dei panni e dei duelli tra gentiluomini. Ogni anno, il terzo fine settimana di luglio, Cingoli1848 offre questo spettacolo a residenti e turisti, all’insegna della cultura, del divertimento e dello spirito di aggregazione.

Cingoli 1848

Feste medievali Offagna: da sabato 20 a sabato 27 luglio. Avventura e meraviglia, storia e tradizione in uno dei borghi più belli d’Italia. Borgo tipicamente medievale, con la sua splendida Rocca quattrocentesca, domina la vallata e la costa marchigiana.

Foto gruppo storico Offagna

Nell'ultima settimana di luglio, in occasione delle Feste medievali, Offagna torna a rivivere la magia di quell'età di mezzo che ancora oggi attrae i nostri sensi con la forza dei suoi contrasti: colori sgargianti e atmosfere cupe, fastose cerimonie e lamentevole povertà, rozza baldoria e dolce religiosità. Il programma uscirà a breve sul sito ufficiale.

Palio dei Conti Oliva: sabato 27 e domenica 28 luglio. Nel Borgo Medievale di Piandimeleto la nobile famiglia degli Oliva era solita festeggiare i gloriosi cavalieri tornati vincitori da sanguinose battaglie con sontuosi banchetti, spettacoli di saltimbanchi e gare di abilità tra gli arcieri che, con fierezza, si contendevano l’ambitissimo Palio, dinnanzi al loro signore. Ogni anno, da quarant’anni, la Rievocazione di questi fasti si svolge nell’ultimo fine settimana di luglio, nel centro storico di Piandimeleto, un’attenta ricostruzione del mercato, dell’accampamento militare e la presenza di gruppi in costume fanno sì che si torni a respirare l’atmosfera di quell’antico borgo. Al calar del sole si aprono osterie e cantine mentre ogni via si popola di musici, giullari, sbandieratori, tamburine. Nei vicoli, cartomanti, pellegrini e angoli delle torture attirano lo sguardo di visitatori che possono seguire anche il corteo storico, con figuranti in costume medievale, attraverso le vie del borgo. Ultima, ma non ultima, la disfida tra gli arcieri dei quattro rioni che competono nella seconda serata della manifestazione che, ogni anno, si conclude festeggiando il vincitore del Palio con uno spettacolo piro-musicale, unico nel suo genere, dove fuoco, musica e luci creano l’atmosfera magica del “Castello in fiamme”. Giochi popolari tra i quattro rioni. I rioni Castello, San Biagio, La Torre ed Evangelista si danno battaglia sfidandosi in una serie di prove fisiche, con giochi entusiasmanti, ogni anno i contradaioli divertono i visitatori e gareggiano sotto le mura del castello per aggiudicarsi il primato cittadino. Il programma del 2024 è in corso d’opera.