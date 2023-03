Sagre Marche 2023: ecco quelle da non perdere in primavera

Fritto misto torna in aprile ad Ascoli Piceno

Ancona, 23 marzo 2023 – La primavera è ormai cominciata e quale modo migliore per approfittare dei primi tepori se non con una classica “gita fuori porta” verso una delle tante sagre di primavera? Da qualche anno a questa parte, infatti, le Marche sono diventata una meta ambita da turisti italiani e stranieri, attratti dal patrimonio enogastronomico, ma anche dalle bellezze naturali, paesaggistiche e culturali. Ecco una piccola guida su cosa fare nelle prossime settimane nella regione al plurale.



Ancona



Fiera di San Ciriaco, detta anche Fiera di Maggio: dall'1 al 4 maggio la città di Ancona celebra il Patrono, in un’atmosfera fatta di tradizioni e sapori antichi e per rendere omaggio a San Ciriaco che fu vescovo di Gerusalemme e martire sotto l'imperatore Flavio Claudio Giuliano e a cui tutti gli anconetani sono da sempre estremamente devoti. La Fiera ospiterà numerose bancarelle, circa 360, provenienti da tutta Italia, dislocate lungo il Viale della Vittoria. In Corso Garibaldi troveranno spazio il mercatino dell'artigianato e la mostra campionaria mentre in piazza Pertini street food e musica già dal pomeriggio di sabato 30 aprile per dare inizio alla festa della città! Gran finale mercoledì 4 maggio, giorno di San Ciriaco con la consegna delle civiche benemerenze e la Tombola a cura della Croce Gialla.



Sagra del coniglio in porchetta: a Ostra, la sagra all'insegna del gusto e della tradizione. A partire dalle specialità del coniglio in porchetta e delle tagliatelle al coniglio, in abbinamento ai pregiati vini del territorio. Il tutto accompagnato da musica e intrattenimento.



Festa dei Folli: a Corinaldo, l’evento di primavera più pazzo che ci sia. Il 22, 23, 24, 25 aprile, infatti, spettacoli, mostre, mercatini, concerti, pacchetti turistici e una serie di iniziative culturali dedicate a tutte le età. Occasione da non perdere per passare un weekend in uno dei borghi più belli d’Italia e Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italia.



Pesaro e Urbino



Sagra dei Garagoi: La Sagra dei Garagoi l’evento più longevo e rappresentativo di Marotta, che quest’anno, dal 22 al 25 aprile, giunge alla 72esima edizione, tra: i piaceri della tavola, il mare, tanto amato e cantato dal grande Enrico Ruggeri, spettacoli, animazione, Pedalata per la vita, raduno camper. I garagoi sono un mollusco commestibile che vive a circa 8 miglia dalla costa in fondali sabbiosi e fangosi in un tratto di mare che va da Rimini ad Ancona. Info: prolocomarotta.it



BrodettoFest: XVIII edizione del BrodettoFest, dall’1 al 4 giugno, kermesse che, negli anni, con il nome di “Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce”, ha sancito Fano come “capitale del Brodetto”. In programma, assaggi e sfide di brodetti e zuppe di pesce dell’Adriatico, degustazioni di Bianchello del Metauro Doc, la spettacolare cucina degli chef stellati, il villaggio delle eccellenze marchigiane e l’amato spazio MeetMoretta dedicato alla bevanda simbolo dei pescatori fanesi. E ancora presentazioni di libri, laboratori di cucina, concerti e focus d’approfondimento dedicati all’ambiente marino e alla sua tutela. Sul lungomare sarà possibile far tappa al tempio del gusto, il Palabrodetto, in cui il pubblico potrà degustare i piatti di chef blasonati e che ospiterà la sfida dedicata alle interpretazioni della zuppa di pesce dell’ADRIATICOntest; entrare all’interno dello spazio esclusivo del Bianchello del Metauro Doc, luminoso vino autoctono raccontato dal gruppo di produttori “Bianchello d’Autore”; divertirsi all’interno del MeetMoretta, un lounge bar dedicato alla bevanda tipica dei pescatori di Fano che ospiterà le gare che coinvolgeranno barman di spicco; lasciarsi travolgere dagli appuntamenti del palco centrale, luogo deputato a spettacoli, musica e show di cucina. Per i più piccoli confermato il “Brodetto & Kids”: spazio pensato per far conoscere ai bimbi il mare Adriatico.



Macerata



Magnalonga - P...Assaggiamo tra la nostra storia e le nostre radice: passeggiata ecologica che si svolge il 1 maggio con un percorso naturalistico di circa 8 Km che, partenza da località Santa Croce (piazzale antistante la chiesa), si snoderà lungo vecchie stradine di campagna e semplici viottoli di terra attraverso soste degustative e culturali (storia, arte, natura e artigianato tipico) fino a ritornane nella Chiesa di Santa Croce. Alle 15.00 live music con i Rio Folk Band. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico 0733 557730; Tonino 339 6049624; Marco 339 8501330.



Fermo



Festival Tipicità: appuntamento dal 25 al 27 Aprile a Fermo con il Festival Tipicità c’è tutto il meglio delle Marche. Al Fermo Forum, in 13.000 mq coperti, oltre 200 realtà protagoniste racconteranno cibo, territorio e produzioni di alta gamma, attraverso più di 100 eventi e attività imperdibili. Nell’Accademia si alterneranno grandi chef nazionali e internazionali, s’incontreranno personaggi, prodotti sostenibili ed esclusività territoriali. Bollicine di Marche consentirà di scoprire tutte le nuance dei vitigni marchigiani, in versione sparkling. Il viaggio proseguirà poi all’interno degli spazi espositivi, che ospiteranno specialità introvabili, alimenti funzionali, biodinamici e nutraceutici, birre a km zero e tutti gli “imperdibili” del territorio marchigiano. Tipicità è anche confronto e scoperta di altre comunità del mondo che fanno dell’identità territoriale una chiave per distinguersi. Questa edizione vedrà ospiti d’onore i Paesi Baschi Francesi con la comunità di Anglet, il Canada con il Québec, la Germania con Ansbach e l’Ungheria con Varpalota, insieme ad altre regioni italiane e comunità internazionali. Il dopofestival si sposterà nel centro storico di Fermo, con “Tipicità in the city”, una serie di eventi ad hoc, con la possibilità di organizzare week end su misura per tutti i gusti.

Info: 0734.277893, mail. [email protected]



Ascoli Piceno



Fritto misto: Dal 22 aprile al primo maggio la città marchigiana ospiterà in Piazza Arringo la più ampia rassegna italiana di fritture con circa trenta specialità che sono la testimonianza tangibile della ricchezza e della varietà della tradizione gastronomica italiana.

Ognuna delle specialità è un simbolo di ogni luogo e di un popolo: le olive ascolane, lo gnocco fritto con prosciutto emiliano, il cuoppo napoletano, le arancine, i cannoli siciliani, i panzerotti pugliesi, i supplì e il baccalà romanesco, il formaggio fritto pugliese. Tutte specialità che saranno protagoniste del Palafritto, la grande e diffusa cucina che ospiterà cuochi provenienti da tutta l'Italia.