Sagre e festival nel mese di maggio nelle Marche

Ancona, 04 maggio 2023 - Maggio è ormai cominciato e come festeggiare al meglio l’ultimo mese della primavera prima del giugno estivo se non con delle sagre?

A Montignano di Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 38° edizione della “Festa del Cuntadin”. Dal 18 al 21 maggio, infatti, vi sarà la sagra paesana della tradizione e della buona cucina, con dj set, diretta radio, giocoleria e tanto altro. Giovedì 18, l’apertura degli stand gastronomici alle 19.30 con un menù classico più le specialità di maialino alla griglia e stinco di maiale arrosto. Non mancheranno, inoltre, tutti gli stand che venderanno prodotti agricoli e, ciliegina sulla torta di sabato e domenica, l’esposizione di trattori e mezzi agricoli d’epoca, per tornare indietro nel tempo. Presenti anche attrazioni e giochi vari, per i più piccoli e per i più nostalgici.

Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa edizione del Mercatino Regionale Francese che si terrà da oggi al 7 maggio, a Pesaro. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi, le "degustazioni dolci" potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, e su un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da re e imperatori: i macarons. Una grande tavolozza di colori è rappresentata dallo stand delle spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati.

A Urbino, invece, dal 25 al 28 maggio, torna lo Street Food, in piazza Mercatale. Furgoni carichi di specialità enogastronomiche provenienti da tutta Italia e non, da abbinare con birre artigianali ed europee per degustazioni della bevanda al malto più amata al mondo. Ad accompagnare, anche musica e dj set tutte le sere, per passare una serata in compagnia all’insegna del divertimento. Come poter mancare, inoltre, al “Let it Beer”, il festival della birra ceca, che si terrà dal 26 al 28 maggio a Pesaro. Birra, musica, cibi tipi e locali, giochi e musica accompagneranno tutte e tre le serate.

Sempre in quegli stessi giorni, a Monte Urano, in provincia di Fermo, dal 26 al 28 maggio, si terrà la 16° edizione della Sagra della Porchetta e delle Pappardelle al cinghiale. Ad accompagnare questo evento, inoltre, anche l’11° raduno delle Fiat e delle auto d’epoca, al quale chiunque potrà partecipare pagando una quota d’iscrizione di 10 euro. Immancabile anche la musica dal vivo. Insomma, eventi per tutti e per tutti i gusti, che faranno riscoprire le tradizioni marchigiane sia ai marchigiani stessi che ai turisti.