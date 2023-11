Sagre di novembre 2023 nelle Marche: ecco cosa fare, tutti gli eventi

Ancona, 1 novembre 2023 – Le foglie iniziano ad arrossarsi o a cadere, anche se il clima non è proprio fresco. L'autunno ormai è cominciato e questo vuol dire solo una cosa: sagre e feste.

Ancona

Arriva, nelle osterie e nelle piazze di Scapezzano di Senigallia, l'edizione 2023 della Festa dell'Olio Nuovo. Da giovedì 9 a domenica 12 novembre, per il 21esimo anno, si parte alla riscoperta del gusto, della storia e della tradizione nel territorio marchigiano dell'olivicoltura, il tutto organizzato dal circolo Arci. Vi saranno particolari menù nelle osterie con piatti tipici della tradizione nostrana. Inoltre, si potranno anche effettuare visite e degustazioni nei frantoi: Belfiore, Mazzola e Montedoro. La Gastronomia del Circolo sarà aperta a cena, dalle 19.30, da giovedì 9 a sabato 11 e a pranzo dalle 12.30 di domenica 12 con piatti della tradizione contadina che esaltano i profumi dell'olio nuovo (per info e prenotazioni chiamare il numero 3284132303). Si potranno gustare: gnocchi, tagliatelle, pasta e fagioli, manzo brasato alla Lacrima, ventaglio di filetto, tagliata, trippa, dolci e tanto altro. Immancabile anche la musica. La festa della Cicerchia, a Serra de’ Conti, celebra il legume che ha fatto parte per secoli della tradizione gastronomica del luogo. Saranno tre giorni, dal 24 al 26 novembre, all’insegna di un tuffo all’indietro nel passato senza nostalgie, per non dimenticare le radici di una cultura contadina che è ancora più viva che mai. Si resterà sorpresi dalla versatilità della cicerchia in cucina e dal gusto che riesce a regalare a moltissime ricette: specialità da assaggiare nelle antiche cantine, nelle grotte, nelle locande e nelle osterie del centro storico, che proporranno piatti a base di cicerchia e non solo, perché in tavola ci sarà tutto il meglio della tradizione marchigiana con oltre 100 ricette diverse.

Pesaro e Urbino

Continua, ancora, la 58° edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, il 1, 4, 5, 11, 12 novembre, che può vantare un’offerta ampia e innovativa: all’eccellenza del tartufo si uniscono le altre preziosità italiane attraverso un calendario ricco di eventi, performance gastronomiche e culturali, super ospiti del mondo dello spettacolo insieme ai Maestri che hanno fatto grande la cucina italiana che qui trovano la location perfetta per esprimere il meglio di sé. Tutte le informazioni al numero 0721796741 o alla mail turismo@acqualagna.com. Cartoceto, comune capofila in cui nasce l’unica dop olearia delle Marche, festeggia i 46 anni di storia della sua Mostra del Mercato dell'Olio e dell'Oliva, che dal 2014 è legata a doppio filo alla kermesse “Cartoceto dop, il Festival”. Domenica 5 e 12 novembre, l’evento, organizzato dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco Cartoceto, ospiterà un percorso articolato tra enogastronomia d’eccellenza, arte, storia, tradizioni, natura, spettacoli e grande musica, il tutto in onore dell’oro verde delle Marche. Gli amanti della buona cucina potranno assaporare l'olio DOP Cartoceto, vini e formaggi direttamente dal mercato dei produttori e molto altro al mercatino alimentare di via Umberto I. Sarà possibile pranzare e cenare nelle osterie del borgo o unirsi a un aperitivo al punto Ais, accompagnato dalla musica jazz. Sono previsti eventi dedicati alle eccellenze locali, come degustazioni di olio e olive dai produttori e show cooking. Tutte le info sulla pagina Facebook di “Cartoceto Turismo”.

Macerata

La manifestazione "Saperi e Sapori della Mela Rosa" è diventata il principale evento culturale che contraddistingue Monte San Martino. L’appuntamento, sabato 4 e domenica 5 novembre, mira alla salvaguardia e alla promozione della “Mela Rosa Saporosa” dei Monti Sibillini, prezioso frutto tipico dell’entroterra Maceratese. L’evento ha notevole rilievo culturale ed enogastronomico. In occasione della festa si terrà una fiera mercato in cui i coltivatori locali esporranno i loro prodotti riconosciuti De. Co. (Denominazione Comunale d'Origine) con l'obiettivo di valorizzare le attività agro-alimentari tradizionali del territorio. Info, aggiornamenti e programma completo sulla pagina Facebook “Pro Loco San Monte San Martino” Torna, inoltre, con la sua 16° edizione, l’evento Appassimenti Aperti, a Serrapetrona, il 12 e 19 novembre. In piazza e nelle cantine aperte per le visite, dalle 11 alle 19, si potrà andare alla scoperta della Vernaccia di Serrapetrona docg e del Serrapetrona doc. I produttori locali faranno assaporare vini unici da vitigno autoctono Vernaccia Nera a tutti i buongustai, che si possono produrre soltanto in quella zona. Le visite in cantina saranno possibili anche grazie alle navette gratuite, in partenza dalle ore 14 da via A. Moro. Là si scopriranno antiche tradizioni, come quella dell’appassimento, che seleziona i grappoli più belli e li lascia riposare, appesi o disposti in cassetta, per impiegarli in fasi diverse della lavorazione. Tutte le informazioni nella pagina Facebook di “Appassimenti Aperti”.

Fermo

Ad Amandola, dal 4 al 5 e dall’11 al 12 novembre, si svolge la manifestazione che punta a valorizzare il tesoro dei boschi di Amandola: “il Tartufo Bianco Marchigiano”, con l'evento Diamanti A Tavola - Festival del Tartufo Pregiato dei Monti Sibillini. In programma chef, mercatini dei prodotti tipici enogastronomici, escursioni, spettacoli, caccia al tartufo e menu gourmet. Alla manifestazione è legato il mercatino dei prodotti tipici enogastronomici dei Monti Sibillini, oltre ad un programma ricco di iniziative ed eventi. Le degustazioni saranno ad appannaggio dagli stand presenti e allestiti dalle varie associazioni sportive e di volontariato presenti sul territorio.

Si concluderà, inoltre, la 34° Festa di San Crispino di Porto Sant’Elpidio, il 5 novembre, con la grande “Castagnata in Piazza”. Dalle 15.30, infatti, si potranno gustare le caldarroste in compagnia, ascoltando il concerto “Più che Cesare”, cover band di Cesare Cremonini e dei Luna Pop.

Ascoli Piceno

Torna il tradizionale appuntamento autunnale con la Sagra della Polenta con sugo di Castagne a Ripatransone, giunta quest'anno alla sua 13esima edizione. Un appuntamento da non perdere per gustare la polenta con i sughi al ragù o salsiccia e funghi, con o, a chi non piacessero, senza castagne. E se si è indecisi su cosa mangiare, c’è sempre l’opzione mezza e mezza per poterli assaggiare entrambi. E poi i bocconcini di maiale, le famose ed uniche olive ascolane, la cotoletta di tacchino con patatine fritte; il tutto accompagnato dagli eccezionali vini delle cantine del territorio. Dulcis in fundo, cantucci o ciambellone, vino cotto, castagne arrosto e vin brulè. Tutto questo nell'incantevole cornice di un borgo incastonato nel verde che si affaccia sull'imponente catena montuosa dei Monti Sibillini fino ai più lontani Monti della Laga per arrivare, infine, al mare. Il 3 e 4 novembre la cena verrà servita dalle 18.30, mentre domenica 5 sarà possibile pranzare dalle 12.30. per ogni informazione contattare il numero 3334645602.