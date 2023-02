San Valentino nelle Marche: gli eventi e gli appuntamenti da non perdere

Cosa fare per San Valentino nelle Marche

Ancona, 11 febbraio 2023 – Le Marche si tingono di rosso per ospitare la festa più romantica dell’anno tra escursioni, cene romantiche e serate all’insegna dell’amore.

Bolognola

A Bolognola, in provincia di Macerata, il ‘Marche Active Tourism’ propone, grazie alla magica atmosfera dei Piani di Ragnolo, una giornata all’insegna dell’amore, tra vette innevate e un tramonto che lascia senza fiato. Una ciaspolata di 3 ore, a partire dalle 16.30, accompagnata da guide turistiche specializzate che si concluderà al calar del sole con una cena al ristorante “La Capanna”, dove una polenta vi riscalderà dopo le ore passate sotto le stelle.

Gradara

Anche a Gradara, rifugio degli innamorati per antonomasia Paolo e Francesca, si festeggia San Valentino con un lungo weekend denso d’emozioni per tutti gli amanti che in questo straordinario luogo potranno vivere l’emozione del proprio sentimento. Tre giorni di passione – domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 – che si scandiranno con dei tour nella Rocca del Borgo dell’amore e una “Romantic Experience Gift”, composta da una visita guidata del Borgo, un servizio fotografico e un’esperienza in abiti medievali. A seguire poi anche la possibilità di vivere la suggestività del burlesque, attraverso spettacoli dal vivo. Per prenotazioni e ulteriori informazioni potrete consultare il sito: www.gradara.org.

Camerano

A Camerano le grotte diventano romantiche. Nei weekend dell’11-12 e 18-19 febbraio vi accompagneranno, con delle visite guidate, in un’atmosfera intima e misteriosa lungo un percorso che si snoda nel sottosuolo del borgo di Camerano tra tenebrose leggende, misteriose cospirazioni, fatti realmente accaduti e molto altro. Sabato 11 febbraio in orario pomeridiano e serale la visita guidata sarà abbinata a un concerto di arpa celtica. Martedì 14 febbraio la visita sarà invece corredata di un gustoso aperitivo con prodotti locali, accompagnato da un calice di Rosso Conero.

Osimo

Rimanendo a tema grotte, anche a Osimo sarà possibile passare una giornata romantica in una location suggestiva e speciale come quella delle Grotte di Cantinone. Alle 18.15 ci sarà quindi una visita guidata al lume di candela all’interno del sito e dalle 19.15 ci sarà il trasferimento al Teatro La Nuova Fenice per un brindisi romantico accompagnato dal violino del Maestro Marco Santini.

Macerata

Dedicato a innamorati e non, è invece il mercatino “Il Baratto” che si propone nel centro storico di Macerata per domenica 12 febbraio. Per la festività sono state organizzate quattro nuove iniziative che si svolgeranno al coperto sotto la Galleria Scipione: “Cuori all’uncinetto”, un corso di uncinetto dal vivo durante il quale si potrà imparare l’arte dell’uncinetto, dalle 10 alle 17. “Lettura di libri a storia in lingua inglese” per bambini e famiglie in compagnia dei coloratissimi personaggi della Casa Editrice Usborne, che per una giornata prenderanno vita all’interno di una storia raccontata dal vivo. Il terzo appuntamento, per l’intera giornata, è con “Biglietti con dedica personalizzata”. Si potranno, infatti, acquistare dei biglietti di San Valentino personalizzati dal poeta e scrittore Filippo Davoli, che per ognuno improvviserà una dedica unica. Infine, “Tarocchi romantici” con la cartomante che leggerà passato, presente e futuro e interpreterà ciò che avverrà in campo amoroso, dalle 15 alle 19.