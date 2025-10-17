Marche, 5 appuntamenti da non perdere nel weekend: sagre e feste

Ancona, 17 ottobre 2025 - Weekend d’autunno, weekend di eventi nelle Marche. La costa, la collina, l’entroterra: ogni provincia propone appuntamenti che mescolano tradizione, gusto, musica e natura. Si va dalle feste del vino e delle castagne alle rievocazioni storiche, dai convegni culturali alle serate musicali. Un’occasione per scoprire i borghi marchigiani nella stagione più suggestiva dell’anno, tra i colori caldi dei boschi e l’aroma del mosto nuovo. Ecco una selezione delle principali manifestazioni in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre.