Cosa fare ad aprile 2025 Marche: tanti mercatini, eventi e feste

Ancona, 3 aprile 2025 - “Aprile dolce dormire”, dice il proverbio. Ma tante sono le feste e le occasioni per divertirsi in compagnia nelle Marche. Mercatini, manifestazioni storiche, rassegne gastronomiche, eventi per tutta la famiglia non mancheranno nelle varie province, da nord a sud.

Dal Palio della Rana di Fermignano alla Festa dei Folli di Corinaldo, passando per Fritto Misto ad Ascoli Piceno, per il mercatino francese di Macerata e per Aquiloniamo a Porto Recanati, ecco una selezione di appuntamenti per tutte le età da non perdere, in questo mese di Pasqua e primavera.