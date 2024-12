Birrifici aperti nelle Marche, l'evento per la degustazione di birre artigianali

Ancona, 5 dicembre 2024 - Con l’inverno che ormai fa capolino alla porta, uscire di casa inizia a diventare un’opzione abbastanza “discutibile”. Cosa fare quindi? Sicuramente un bel modo per passare il tempo in compagnia di parenti ed amici può essere quello di rifugiarsi in birreria, pronti a sorseggiare un bel bicchiere di malto e di luppolo

A tal proposito, viene in soccorso Bam, il Birrifici Aperti Marche. Per il secondo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con i birrifici marchigiani, pronti ad accogliere appassionati, curiosi e buongustai.

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, in tutta la regione, i birrifici aprono le loro porte al pubblico per offrire un’esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione. Organizzato grazie all’iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche, in collaborazione con La Catasta e le associazioni locali e i produttori, Bam è un evento pensato per valorizzare le eccellenze locali che rendono unico il patrimonio brassicolo marchigiano che, da anni, ottiene ottimi riscontri in tutto il Paese.

Dalle colline dell’entroterra alla costa adriatica, l’iniziativa punta anche a promuovere un turismo esperienziale, sostenibile e di qualità, capace di far riscoprire le Marche in chiave autentica e innovativa. I 25 birrifici agricoli e artigianali aderenti, con BAM si legano a un filo invisibile che unisce, dal mare alla montagna, competenze e storia, creando un ghiotto pretesto per visitare le bellezze naturali e culturali della regione.