Caccia ai tesori arancioni delle Marche: scoprire i 19 borghi diventa un gioco

Ancona, 24 settembre 2025 - “La più grande e divertente caccia al tesoro mai vista”. Così il Touring club italiano definisce la Caccia ai tesori arancioni, che si svolgerà anche nei borghi delle Marche domenica 5 ottobre. Un’iniziativa pensata per scoprire storia, arte e curiosità dei luoghi, tra monumenti, piazze e racconti.
Un’avventura tra storie, enigmi e meraviglie. Che si svolge in contemporanea in oltre 100 borghi italiani (tutti con il riconoscimento di qualità turistico-ambientale della Bandiera Arancione) ognuno con la propria storia, la propria identità e la bellezza che lo rende unico. Cultura, gioco, scoperta: tre elementi che si intrecciano per regalare una giornata memorabile a chi ama esplorare, osservare, lasciarsi sorprendere.