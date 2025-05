'Cammini aperti' alla scoperta delle Marche: ecco il programma

Ancona, 5 maggio 2025 - Tutto pronto per l’edizione speciale di 'Cammini aperti', un’opportunità unica per esplorare le Marche attraverso percorsi che uniscono la bellezza della natura, la spiritualità e la ricchezza storica della regione. Ogni escursione è pensata per offrire ai partecipanti un'esperienza di cammino immersiva, alla scoperta di luoghi legati alla tradizione francescana e alle radici culturali delle Marche. L’iniziativa, che si svolgerà il 10 e 11 maggio, abbraccia tre percorsi significativi: le Vie e Cammini Lauretani, il Cammino di San Benedetto e le Vie e Cammini di San Francesco, attraversando Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Così, questi cammini, spesso accessibili solo a pochi, saranno aperti eccezionalmente al pubblico.