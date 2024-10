Castagne e caldarroste: le sagre più gustose nelle Marche da non perdere

Ancona, 11 ottobre 2024 - Fioccano le sagre e si riaccendono le tradizioni in autunno, nelle Marche. Regina è la castagna. Il viaggio tra gusto e tradizione è iniziato. Le castagnate non sono solo un omaggio a questo frutto, ma rappresentano un’opportunità per celebrare e mantenere vive le culture locali, in ogni provincia della regione. E fanno anche bene (se consumate con moderazione, principio che vale per tutti gli alimenti).

Molte fibre e pochi zuccheri - come riporta l'ospedale e centro di ricerca Humanitas - evitano i pericolosi picchi nelle concentrazioni di zuccheri nel sangue. Inoltre, rispetto ad altra frutta a guscio, sono meno ricche in ossalato, molecola che può favorire la formazione di calcoli renali. Ma soprattutto, a fronte di un contenuto in lipidi inferiore rispetto a quello caratteristico di altra frutta a guscio, sono buona fonte di acidi grassi essenziali. Le castagne sono inoltre una fonte di acido oleico, lo stesso acido grasso cui sono imputabili diversi benefici per la salute associati al consumo di olio d’oliva.