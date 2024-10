Amori, dame, cavalieri e…l’ombra dei fantasmi. Le Marche sono ricche di castelli, rocche e fortezze. Tesori di fascino, arte e magia. Tra mito e leggenda. Che siano manieri aperti al pubblico in tutto il loro splendore, edifici in via di ricostruzione o ruderi, raccontano un territorio. Ecco dieci posti imperdibili.