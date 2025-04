Cosa fare a Pasqua e Pasquetta nelle Marche, tra eventi e gite fuori porta

Ancona, 19 aprile 2025 - Cosa fare a Pasqua e Pasquetta nelle Marche? C’è solo l’imbarazzo della scelta. Mare, montagna, dolci colline, borghi, natura: la regione italiana al plurale offre paesaggi e attività per tutti i gusti e tutte le età. La gita fuori porta è una tradizione molto diffusa, soprattutto il lunedì dell’Angelo; dal pranzo in agriturismo con gli amici al picnic all’aperto in famiglia, dall’escursione alla caccia alle uova, dal giro in un paesino caratteristico alla visita alle grotte, tante sono le occasioni per una giornata spensierata, magari con la complicità del sole. Tra l’altro, nel fine settimana subito dopo le festività, c’è il ponte del 25 aprile.

Ecco alcune idee di gite fuori porta nelle Marche.