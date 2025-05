Dimore storiche domenica 25 maggio: quali sono visitabili nelle Marche

Ancona, 17 maggio 2025 - Si celebra anche nelle Marche la Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane (Adsi), giunta quest’anno alla 15esima edizione. Domenica 25 maggio il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte: oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente. Un’immersione nella storia e nell’arte.

Le dimore storiche in Emilia Romagna

L’associazione riunisce i proprietari di immobili storici di tutta Italia. Le dimore storiche sono beni culturali di rilevante interesse “soggetti a vincolo”, e quindi tutelati dallo Stato, che ne deve favorire la conservazione, e sono affidati alla responsabilità dei proprietari.

“Si tratta di un patrimonio vasto ed eterogeneo: case e palazzi, ville e castelli, ma anche giardini e tenute agricole. Sono distribuiti in tutto il Paese e, per quasi l’80% per cento, situati in campagna o in provincia”, spiega l’Adsi.

Ecco quali sono le cinque dimore storiche delle Marche che domenica 25 maggio spalancheranno le loro porte. E' già possibile prenotarsi, le prenotazioni termineranno il 23 maggio. Basta registrarsi sul sito per prenotare.