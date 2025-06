Un weekend d’inizio giugno ricco di appuntamenti in tutte le Marche. Sagre, musica, natura, fotografia, escursioni e piatti tipici animeranno borghi, città e paesaggi dell’entroterra e della costa. Ecco una panoramica delle principali iniziative in programma sabato 7 e domenica 8 giugno, suddivise per provincia.