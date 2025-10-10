Marche, il nodo sanità
Feste Marche nel weekend: castagne, vino novello e cappelletti
10 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Cosa Fare
Sagre e spettacoli dal 10 al 12 ottobre: dal profumo del miele di Belforte all’Isauro alla Festa del Cappelletto di Tolentino, un fine settimana d’autunno tutto da vivere nelle piazze e nei borghi marchigiani, tra spettacoli, buon cibo e voglia di stare insieme

Da Valentina Persia alla Festa del Miele: gli eventi del weekend nelle Marche tra divertimento e sapori d'autunno

Ancona, 10 ottobre 2025 - L’autunno bussa alla porta, ma le Marche non si fermano. Anche con il primo freddo nell’aria, la voglia di uscire e stare insieme resta più viva che mai. Dalle colline al mare, dai borghi dell’entroterra alle piazze animate, il weekend si riempie di appuntamenti tra gusto, musica e tradizione. È il momento giusto per godersi gli ultimi sprazzi di clima mite, passeggiare tra stand e spettacoli e ritrovare il piacere della convivialità.

Continua a leggere questo articolo

