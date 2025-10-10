Feste Marche nel weekend: castagne, vino novello e cappelletti

Ancona, 10 ottobre 2025 - L’autunno bussa alla porta, ma le Marche non si fermano. Anche con il primo freddo nell’aria, la voglia di uscire e stare insieme resta più viva che mai. Dalle colline al mare, dai borghi dell’entroterra alle piazze animate, il weekend si riempie di appuntamenti tra gusto, musica e tradizione. È il momento giusto per godersi gli ultimi sprazzi di clima mite, passeggiare tra stand e spettacoli e ritrovare il piacere della convivialità.