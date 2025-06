Weekend ricco di eventi nelle Marche, con appuntamenti culturali, storici e folkloristici che coinvolgono tutta la regione. Da Fermo a Pesaro Urbino, passando per Ancona, Macerata e Ascoli, le occasioni per vivere tradizioni, musica e teatro non mancano, per un fine settimana all’insegna della partecipazione e della scoperta del territorio.