Fiere e feste del tartufo 2025 nelle Marche: degustazioni e show cooking
16 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cosa Fare
Fiere e feste del tartufo 2025 nelle Marche: degustazioni e show cooking

L’autunno profuma di sapori autentici, tante occasioni per gustare l'"oro nero" e i prodotti del territorio. Laboratori, concerti, spettacoli, animazione per tutte le età: ecco gli appuntamenti in programma

Con l'autunno arrivano tante occasioni per gustare il tartufo: ecco le fiere e le feste nelle Marche

Ancona, 16 ottobre 2025 - L’autunno profuma di tartufo e di sapori autentici. Le Marche, in particolare tra ottobre e novembre, dedicano diverse manifestazioni a questa gemma della natura: occasioni uniche per degustarla in mille interpretazioni della cucina regionale. Un viaggio nei borghi, tra tradizione e innovazione, natura e convivialità.
Dal 3 al 5 ottobre scorsi ad Apecchio (Pesaro Urbino) è andata in scena con successo la 43esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo - Tartufo & Birra, il festival dell’alogastronomia. Mentre a dicembre sarà la volta della due giorni a Pieve Torina (Macerata) con le Terre del Tartufo.
Ma ora sono in arrivo le feste che hanno come protagonista in particolare il tartufo bianco pregiato, “il re della tavola”: show cooking, laboratori, degustazioni, concerti, spettacoli, animazione per tutte le età. Scopriamo quali sono.

