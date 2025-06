Le foto più belle dell'Infiorata 2025 nelle Marche

Successo per la domenica dei tappeti fioriti, sparsi in vari borghi delle Marche. Complice la bella giornata di sole, l’Infiorata del Corpus Domini si è rivelata anche quest’anno un appuntamento per tutta la famiglia e persone di ogni età.

Grande la partecipazione popolare alla realizzazione dei quadri artistici, a cui hanno contribuito attivamente, petalo dopo petalo, associazioni cittadine, centinaia di volontari, adulti e bambini.

Il tutto, ovviamente, è stato immortalato da chi ha preparato questi capolavori e pure dai turisti, arrivati anche da fuori regione. In attesa dello spettacolo del prossimo anno, ecco alcuni scatti delle manifestazioni principali dell’edizione appena conclusa.

“Pennellate” di colori hanno acceso i centri storici di tutte le province.