Si aprono le case dei personaggi illustri delle Marche: cosa visitare

Ancona, 1 aprile 2025 - Fine settimana dedicato ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei “grandi”. Sabato e domenica, 5 e 6 aprile, tornano le Giornate delle case dei personaggi illustri, organizzate dall’associazione nazionale Case della memoria. Piccole case o ville storiche, abitazioni o veri e propri musei, residenze stabili o rifugi estivi, in cui si respira un’atmosfera speciale, in cui la storia si mescola con il presente, per mantenere vivo il ricordo di chi, pur non essendo più in vita, ha ancora molto da dire. Tutte unite idealmente per due giorni sotto la stessa insegna: valorizzare la memoria del passato per tramandarla alle nuove generazioni.

Per conoscere l’elenco dei luoghi da visitare regione per regione nelle giornate internazionali delle case museo dei personaggi illustri e prenotare la visita (entro venerdì 4 aprile) basta andare su www.casadellamemoria.it. Qui si trovano i contatti da chiamare, le attività proposte, visite guidate, eventuali omaggi ecc.

Ecco quali sono i nove gioielli da visitare nelle Marche.