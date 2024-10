Giornate Fai autunno nelle Marche: le aperture speciali da non perdere

Ancona, 8 ottobre 2024 - Sabato e domenica tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, tra i più amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico, a cura del Fai Fondo per l’ambiente italiano. Da nord a sud del Belpaese, 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi (alcuni dei quali solitamente inaccessibili), apriranno al pubblico in 360 città.

Nelle Marche saranno 38 i beni aperti, in 24 località, grazie ai volontari Fai dei singoli presidi territoriali; parteciperanno circa 300 volontari e oltre 900 “apprendisti ciceroni”, studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico in visita nei luoghi aperti.

Tra le aperture più significative: Palazzo Benincasa ad Ancona e Villa Ghislieri a Cupramontana, Palazzo Capparucci a Fermo, Villa Spada a Treia, la cappella di Villa Marcatili ad Ascoli Piceno, la biblioteca universitaria a Urbino. Poi, luoghi verdi e pieni di storia come le Saline di Mozzano ad Ascoli Piceno e il parco archeologico naturalistico a Cupra Marittima. E ancora: luoghi particolari come il cimitero monumentale del Commonwealth ad Ancona, il cimitero ebraico a Senigallia, le tombe illustri a Ostra.

Ingressi per i soli iscritti a Palazzo Benincasa di Ancona e Palazzo Borgiani di Mergo.

“Stavolta – ha detto la presidente del Fai Marche Alessandra Stipa - è di scena la grande bellezza di tanti palazzi marchigiani, tra palazzi storici, ville e cappelle private”.

Le Giornate Fai d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ottobre del Fai”, attiva per tutto il mese. A chi parteciperà verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della fondazione. Ogni iscritto e chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture dedicate.

Ecco i tesori Fai delle Marche.